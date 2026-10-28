El ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, declaró a su homólogo sirio , Asaad al-Shaibani, que los ataques del martes se basaron en información de inteligencia sobre el terreno y tuvieron como objetivo "neutralizar" las amenazas confirmadas y los ataques inminentes contra la seguridad de Jordania, al tiempo que expresó su "profundo pesar" por las muertes de civiles durante las operaciones.

Jordania lanzó el lunes ataques contra “organizaciones terroristas” en la vecina Siria, en represalia por un atentado perpetrado la semana pasada contra una iglesia cristiana en el que murieron nueve personas. Esto unas horas después de confirmar que detuvieron a tres personas presuntamente involucradas en lo ocurrido, a quienes hirieron en una redada al amanecer.

Un edificio presenta marcas de disparos en el lugar donde las fuerzas de seguridad jordanas detuvieron a tres sospechosos en relación con el tiroteo mortal en una iglesia, en la zona de Al-Judayyda, en Karak , Jordania, el 26 de octubre de 2026.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania indicó que el grupo de agresores quedó acorralado en una casa abandonada, donde se habían atrincherado y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad.

Más tarde, en la misma jornada, el Ejército jordano anunció ataques como represalia en el sur de Siria, afirmando que aviones de la Fuerza Aérea habían “destruido varias posiciones terroristas” y habían matado y herido a “numerosos miembros” de grupos vinculados a los autores del atentado.

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Los medios de comunicación estatales sirios informaron que hubo víctimas civiles en los ataques contra la provincia de Daraa, en el sur de Siria.

El director de salud de la región declaró a la agencia de noticias estatal siria SANA que al menos ocho civiles habían perdido la vida, entre ellos mujeres, niños y un hombre de 65 años.

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Siria anunció que el principal paso fronterizo con Jordania reanudará sus operaciones

En respuesta a los bombardeos, el Gobierno de Ahmed Al-Sharaa ordenó cerrar el paso fronterizo de Nassib con Jordania, suspendiendo el tráfico de pasajeros y comercial en ambas direcciones.

El paso fronterizo de Nassib es el único paso fronterizo de pasajeros y comercial de Jordania con Siria .

Pero, este martes Siria anunció que restablecerá el tráfico normal de pasajeros y mercancías a través de Nassib a partir del miércoles por la mañana, según informó la agencia estatal de noticias SANA.

El viernes, el primer ministro, Jafar Hassan, decretó tres días de luto nacional por las víctimas del atentado contra la iglesia, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en las instituciones gubernamentales y públicas.

Ocho de las nueve víctimas fueron enterradas el domingo junto a la iglesia en un funeral que atrajo a una gran multitud en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, según mostraron las imágenes de AFP.

La novena persona, Mohammed al-Qasous, fue enterrada el lunes en el sur de Amán.

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