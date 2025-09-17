Kylian Mbappé convirtió dos penaltis en la remontada del Real Madrid para vencer al Olympique de Marsella por 2-1 en su primer partido de la Champions League el martes. Timothy Weah marcó primero para los visitantes antes de que Mbappé empatara y sellara la victoria, mientras que Dani Carvajal, del Madrid, fue expulsado por un cabezazo al portero Gerónimo Rulli.

Kylian Mbappé anotó dos penales para el Real Madrid y el equipo, con un récord de 15 títulos, inauguró su campaña de la Liga de Campeones con una controvertida victoria de remontada de 2-1 sobre el Olympique de Marsella el martes.

Timothy Weah abrió el marcador para los visitantes franceses antes de que Mbappé igualara de penalti y el defensa del Madrid Dani Carvajal fuera expulsado por un cabezazo al portero del Marsella, Geronimo Rulli.

El emprendedor Marsella de Roberto De Zerbi estaba bien situado para luchar por una famosa victoria en el Santiago Bernabéu hasta que Facundo Medina fue duramente penalizado por una mano y Mbappé convirtió su segundo penalti.

"Para mí es penalti, pero entiendo que hay gente que no, todos estamos perdidos con esta regla", dijo a Movistar Mbappé, que alcanzó los 50 goles con el club.

"Dicen que es penalti, lo tiro y lo meto, eso es todo".

El entrenador del Madrid, Xabi Alonso, recibió un golpe temprano en su primer partido europeo al mando de los gigantes españoles cuando Trent Alexander-Arnold abandonó el campo cojeando por una lesión en el muslo y tuvo que pelearse con 10 hombres tras la expulsión de Carvajal.

"Los dos goles fueron de penalti y nuestro partido merecía más que eso… teníamos que haber ganado por más goles y (no hacerlo) nos ha complicado el partido", declaró a Movistar el portero del Madrid Thibaut Courtois.

"Fue una buena victoria al principio, pero se volvió complicado".

Alonso dejó en la banca a Vinicius Junior entre varios cambios en el equipo que venció a la Real Sociedad en La Liga el sábado para continuar con el comienzo del 100 por ciento del Madrid en La Liga.

Tuvieron una pretemporada corta después del Mundial de Clubes, lo que le dio a Alonso más incentivos para hacer cambios en su equipo, mientras que el entrenador también insistió en que mantendrá involucrados a tantos jugadores como sea posible.

Jude Bellingham fue nombrado para el banquillo por primera vez después de someterse a una cirugía de hombro en julio, pero ni él ni el regresado Eduardo Camavinga pudieron entrar al campo.

Mbappé , que vio a su exequipo Paris Saint-Germain ganar la Liga de Campeones la temporada pasada después de marcharse al Madrid, casi abrió el marcador con un espectacular remate de cabeza que se fue desviado.

Alexander-Arnold salió cojeando después de sólo tres minutos y fue sustituido por el veterano Carvajal.

Franco Mastantuono, el titular más joven del Real Madrid en Liga de Campeones con 18 años y 33 días, remató al interior del primer palo mientras ambos equipos buscaban romper el empate.

Rulli realizó una gran atajada ante un potente disparo de Mbappé antes de que Weah abriera el marcador. Mason Greenwood le robó el balón a Arda Guler y le dio el pase al internacional estadounidense, quien batió a Courtois en el primer palo para su primer gol con el Marsella.

El portero belga le impidió un disparo a Weah desde lejos, mientras el extremo de la Juventus, cedido en Francia, impresionaba. El Real Madrid empató cuando Geoffrey Kondogbia superó torpemente a Rodrygo Goes dentro del área.

Mbappé, en gran forma al comienzo de la temporada, lanzó el penalti más allá del brazo extendido de Rulli.

Hito de Mbappé

Pierre-Emerick Aubameyang disparó desviado y luego puso a prueba a Courtois en la segunda mitad, mientras el Marsella seguía dando lo mejor de sí.

El Madrid acabó el segundo partido consecutivo con 10 hombres después de que Carvajal se enfrentara a Rulli y luego le estrellara la cabeza al portero.

Sin embargo, tal y como hicieron ante la Real Sociedad tras la tarjeta roja a Dean Huijsen, terminaron con tres puntos.

Medina se deslizó para desafiar a Vinicius y el balón golpeó en su brazo, por lo que el árbitro pitó penalti, que Mbappé ejecutó con gratitud para lograr la quinta victoria de Los Blancos en cinco partidos en todas las competiciones.

Esto elevó el hito de Mbappé de 50 goles en 64 apariciones, el jugador del Madrid que más rápido ha alcanzado esa cifra desde Cristiano Ronaldo en 2010.

"Está en un buen momento tanto personal como futbolístico y estoy contento de trabajar con él", afirmó Alonso.

Con AFP

