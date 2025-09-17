La UE propuso el miércoles restringir las relaciones comerciales con Israel y sancionar a sus ministros en lo que supone su medida más contundente hasta la fecha en relación con la guerra en Gaza, pero las medidas tendrán dificultades para ser adoptadas debido a la reticencia de algunos Estados miembros clave. "Quiero dejar muy claro que el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza", afirmó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

El Ejército israelí continúa este miércoles su invasión terrestre en la ciudad de Gaza, en la que, según ha informado, ha atacado más de 150 objetivos desde su inicio hace 48 horas. Por su parte, la Defensa Civil de Gaza, controlada por Hamás, anunció que al menos 12 personas han muerto por bombardeos o disparos israelíes en todo el territorio desde el comienzo de la jornada.

Entretanto, la Comisión Europea propuso aumentar los impuestos a los productos israelíes importados en la Unión Europea.

Lo esencial

Israel anuncia la apertura de una "nueva ruta de paso temporal" para permitir el desplazamiento forzado de los habitantes la ciudad de Gaza.

Israel afirma haber “golpeado más de 150 objetivos” en 48 horas en su invasión terrestre a la ciudad.

La Comisión Europea propone suspender algunos acuerdos comerciales con Israel.

