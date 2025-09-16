Este martes 16 de septiembre, una comisión independiente de la ONU concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza y acusó directamente a funcionarios del país, como el primer ministro Benjamin Netanyahu, de incitar esos actos. Las autoridades del Estado de mayoría judía rechazaron el señalamiento al calificarlo de “infundado”. La acusación llega en la misma jornada en que el Ejército israelí lanzó en toda regla su anunciada ofensiva para “controlar” Ciudad de Gaza.

Lo esencial:

Fuentes militares israelíes dicen que el E jército de Israel inició su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza .

Informe de la Comisión independiente de la ONU, que no habla en nombre de esa organización, acusa a Israel de "genocidio" en Gaza.

El ministro de Defensa Israel Katz publicó en X que " Gaza arde" y aseguró que el Ejército de Israel no cederá hasta completar su misión.

hasta completar su misión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Hamás tiene solo unos días o semanas para aceptar un acuerdo de alto el fuego.

Israel intensificó sus ataques sobre la Ciudad de Gaza con bombardeos que la Defensa Civil describió como "una gran masacre".

Según Axios, el ejército israelí lanzó el lunes una ofensiva terrestre para tomar el control de la Ciudad de Gaza, considerada por Israel un bastión de Hamás.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 16 de septiembre relacionada con las hostilidades de Israel en la Franja de Gaza:

Con EFE, Reuters, AFP y medios locales

