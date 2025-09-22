La efervescente mezcla de política y religión que marcó la ceremonia multitudinaria del domingo 21 de septiembre en memoria de Charlie Kirk dejó en claro que el asesinato del activista conservador lo encumbró entre la derecha estadounidense. "Ahora es un mártir de la libertad estadounidense", afirmó en el acto el presidente Donald Trump.

La ceremonia multitudinaria y con alta carga patriótica en homenaje a Charlie Kirk en el Estadio State Farm, a las afueras de Phoenix, congregó a algunas de las voces políticas y religiosas más influyentes del país, encabezadas por el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y la viuda de Kirk, Erika, entre otros.

Pero el impacto del asesinato de Kirk, mientras hablaba en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre, quizás quedó más vívidamente demostrado por las más de 63.000 personas que llenaron el estadio para honrarlo y llorarlo. Muchos habían viajado miles de kilómetros en auto o en avión para estar allí.

Cindy Warford, de 62 años, dijo que ella y sus nietas de 13 y 15 años escuchaban con frecuencia a Kirk, quien presentaba un podcast y daba charlas en campus universitarios. Añadió que las niñas se han visto especialmente afectadas por su muerte.

"Realmente siento que este es el Martin Luther King o JFK o incluso el 11-S de esta generación, lo que vivimos", dijo. "Esto les ha afectado mucho, porque Charlie les hablaba".

Warford se refería al asesinato del presidente demócrata John F. Kennedy en 1963, el asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. en 1968 y los ataques a objetivos estadounidenses en Nueva York, Washington y Pensilvania el 11 de septiembre de 2001.

“Su misión se va a multiplicar por cien”

La fusión de religiosidad y discursos en el memorial reforzó la percepción de que la muerte a tiros de Kirk fue un momento galvanizador para los conservadores estadounidenses.

Rob Hartz, un analista de negocios de Arizona de unos 50 años, describió a Kirk como una "persona inspiradora y un mártir de los valores conservadores".

Kirk, de 31 años, dirigía Turning Point USA, una organización de jóvenes republicanos que buscaba la participación electoral. Era muy conocido entre estudiantes universitarios y activistas conservadores. Pero la participación del domingo demostró que se convirtió en una figura mucho más importante para la derecha tras su asesinato.

Antonina Gagliano, de 58 años, lució un vestido de verano celeste y blanco para rendir homenaje a Charlie Kirk, tras haber conducido desde San Diego para la ocasión.

“Soy una persona cristiana muy fiel, centrada en Dios y en la familia”, afirmó.

Gagliano afirmó que el asesinato de Kirk no mataría al movimiento que él fundó sino que tendría el efecto contrario.

“Su misión se va a multiplicar por cien”, predijo.

La mayoría de la izquierda estadounidense, si bien condena el asesinato de Kirk, no lo ve como un mártir. Lo consideran una figura polarizadora, pues dividió la opinión pública con sus comentarios sobre los afroamericanos, las comunidades LGBTQ, los musulmanes y los inmigrantes.

Muchos de los primeros oradores del domingo compararon el servicio con un evento de avivamiento religioso, conocido por sus predicaciones apasionadas y la intensa reacción del público. Se colocaron pasajes bíblicos en los asientos y se escuchó música cristiana con frecuencia.

Miles de personas, la mayoría simpatizantes de Trump y vestidos con una combinación de rojo, blanco y azul, como habían solicitado los organizadores, comenzaron a hacer cola en las horas previas al amanecer.

Al entrar al estadio, vieron dos pantallas electrónicas gigantes, de 13.7 metros de ancho por 8 metros de alto, que mostraban la imagen de Kirk besando a su esposa. A ambos lados de las pantallas había dos banderas estadounidenses, cada una de 6 metros por 9 metros.

"Kirk murió por la libertad"

Durante varias horas antes de que los políticos subieran al escenario, la multitud cantó y se balanceó al ritmo de bandas que tocaban un mensaje de fe cristiana, y oraron por Kirk y Estados Unidos.

En los pasillos del estadio, había retratos enmarcados de Kirk y su viuda sobre pedestales. Se vendían artículos de Kirk, incluyendo gorras de béisbol rojas —un homenaje al característico sombrero MAGA de Trump— con la palabra KIRK estampada.

Un estudiante de 22 años de una escuela técnica fue acusado del asesinato de Kirk. Los investigadores afirman que le dijo a su pareja por mensajes de texto que había matado a Kirk porque estaba harto de su odio.

Juan Rivera, un creador de contenido independiente en redes sociales de 25 años que votó por Trump en las elecciones del año pasado, hizo fila temprano esta mañana, pero regresó a su habitación de hotel sin entrar al estadio. Dijo que le preocupaba la seguridad en el evento y que presentar a Kirk como un mártir pudiera tener consecuencias imprevistas.

"Elevar a un activista asesinado a este estatus puede utilizarse para justificar o incluso alentar más violencia", afirmó Rivera.

Esa preocupación parecía ser un caso aislado. Muchos de los asistentes al evento afirmaron que Kirk había muerto por la causa de la libertad religiosa y política.

"Charlie fue un mártir por sus creencias. El movimiento que Charlie creó siempre estuvo destinado a sobrevivirlo, pero nadie esperaba que fuera tan pronto", dijo Adam Pennings, de 25 años, quien había volado desde Dallas, Texas, e hizo fila a las 5 a. m. para asistir al homenaje a Kirk.

