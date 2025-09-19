Acusada de un supuesto "genocidio blanco", Sudáfrica es víctima de una campaña brutal por parte de Washington. Como varios países, sufre las consecuencias del cierre de USAID, la agencia estadounidense de ayuda exterior. Además del radical recorte presupuestario de Elon Musk, Estados Unidos ha expulsado al embajador sudafricano y amenaza con cancelar los acuerdos de libre comercio.

El cierre de la agencia estadounidense de ayuda exterior USAID ha dejado en toda África, y en particular en Sudáfrica, a comunidades vulnerables sin los programas esenciales de salud y educación o al menos sensiblemente recortados.

La expulsión del embajador sudafricano Ebrahim Rasool por parte de Washington y la amenaza de suspender acuerdos de libre comercio han elevado el riesgo de aislamiento económico y político para el país.

Además, en este ya complejo contexto el magnate Elon Musk emerge como una figura divisoria. Nacido en Sudáfrica, su influencia y sus decisiones financieras reflejan tensiones históricas entre las élites blancas y las demandas de Justicia social. Su papel se vincula con políticas que, apuntan desde la sociedad civil, directa o indirectamente pueden agravar la brecha social.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Quién tiene el poder y la voz en el futuro de Sudáfrica? ¿Qué intereses hay?

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más