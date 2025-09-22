Francia y Arabia Saudita encabezan este 22 de septiembre la 'Conferencia internacional por la solución de dos Estados', en la que está previsto el reconocimiento de Palestina por parte de países como Francia, Malta, y Bélgica. La cumbre de un día tiene lugar en la víspera del inicio de la Asamblea General de la ONU, que se centrará en el mismo asunto-además de la invasión rusa a Ucrania-, tras un fin de semana en el que Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, en un movimiento histórico, reconocieron al Estado palestino.

La Conferencia en Nueva York también llega como antesala de la Asamblea General de Naciones Unidas, que abarcará la solución de dos Estados, pese al férreo rechazo de Israel y Estados Unidos.

A continuación, las noticias más destacadas de la 'Conferencia internacional por la solución de dos Estados' este 22 de septiembre, mientras crece el asedio israelí contra la Franja de Gaza:

