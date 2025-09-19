El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, ofrecieron este jueves una rueda de prensa en la residencia campestre de Chequers. Los líderes anunciaron un acuerdo de cooperación tecnológica y revelaron que empresas estadounidenses invertirán unos 205.000 millones de dólares en Reino Unido. Además, abordaron la guerra en Ucrania, y Trump expresó su "decepción" con el presidente ruso, Vladimir Putin, por la falta de avances en la resolución del conflicto.
Lo esencial
El presidente Trump y el primer ministro Starmer ofrecieron una rueda de prensa en Chequers este jueves.
Los líderes anunciaron un acuerdo de cooperación tecnológica entre EE. UU. y Reino Unido.
Las empresas estadounidenses invertirán unos 205.000 millones de dólares en Reino Unido.
Trump expresó su "decepción" con Vladimir Putin por la falta de avances en el conflicto.
Los líderes se comprometieron a invertir más en defensa.
El presidente de EE. UU. afirmó estar en "desacuerdo" con Starmer sobre el reconocimiento de Palestina.
- El presidente Trump y su esposa, Melania, fueron recibidos por el rey Carlos III y la reina Camila con ceremonias reales y un banquete el miércoles.
- Durante la visita de Estado de Trump se han presentado protestas que condenan la visita del presidente de EE. UU. en Reino Unido.
Este minuto a minuto ha terminado. Reviva las principales noticias sobre el segundo día de la visita de Estado de Donald Trump a Reino Unido.
