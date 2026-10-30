En su primera rueda de prensa desde su regreso al país el domingo, la dirigente agradeció al Gobierno panameño de José Raúl Mulino y a sus instituciones por conservar los documentos, que la oposición considera una prueba de la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia. El anuncio se produce en medio de la disputa política por el resultado de aquellos comicios y de las diferencias sobre cuándo deben celebrarse nuevas elecciones presidenciales.

Machado promete llevar las actas electorales al país

La dirigente opositora se refirió a las copias de las actas recopiladas por los testigos de mesa de la oposición durante las elecciones de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó entonces ganador a Nicolás Maduro, pero no publicó el detalle de la votación que respaldara el resultado. La oposición denunció un fraude y sostuvo que González Urrutia obtuvo cerca del 70 % de los votos.

Machado agradeció al presidente panameño, José Raúl Mulino, a su familia y al canciller Javier Martínez-Acha por haberla recibido durante parte del tiempo que permaneció fuera de Venezuela. La opositora aseguró que los documentos se encuentran en Panamá, donde "se guardan y preservan las actas de la libertad", y prometió trasladarlos al país próximamente, aunque no precisó una fecha.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Un regreso organizado por su equipo

Durante la rueda de prensa, Machado también explicó que su retorno a Venezuela fue organizado de manera autónoma por su equipo, sin ofrecer detalles sobre cómo consiguió ingresar al país. "Fue algo estrictamente autónomo, completamente organizado por nuestros equipos", afirmó, y agregó que muchas personas colaboraron dentro y fuera del territorio venezolano.

La dirigente reapareció el domingo en una iglesia católica del estado Lara, en el oeste del país, después de anunciar su regreso en redes sociales. Antes de abandonar Venezuela, en diciembre de 2025, había permanecido durante meses en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar irregularidades en las presidenciales de 2024. Salió entonces del país para recibir el Nobel de la Paz.

Machado afirmó que aprendió de los siete intentos anteriores que, según dijo, fracasaron cuando trató de regresar, y sostuvo que las autoridades no previeron la fecha de su retorno. Sin embargo, no explicó los detalles de la operación ni las circunstancias que permitieron su entrada.

Los seguidores de la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, corean consignas tras su llegada a Caracas el 25 de octubre de 2026.

La disputa por el calendario electoral

El regreso de Machado coincide con una nueva discusión sobre los plazos para convocar elecciones presidenciales. La opositora afirmó que las fechas han quedado más claras y consideró que esa definición responde a la urgencia política del país.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que se celebrarán todos los comicios previstos por la Constitución, aunque no anunció un calendario concreto. También prometió que las votaciones estarán a cargo de una autoridad electoral "renovada".

En un mensaje transmitido por la televisión estatal, Rodríguez sostuvo que el proceso debe avanzar mediante una serie de objetivos, entre ellos una reforma jurídica, garantías para la participación de todas las fuerzas políticas y condiciones que permitan celebrar elecciones sin profundizar la confrontación. "La elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere", afirmó.

La oposición, encabezada por Machado y González Urrutia, reclama elecciones presidenciales en 2027. El debate sobre los plazos también se produce después de que un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos señalara que Rodríguez debería declarar vacante la presidencia en 2027, en el marco de una hoja de ruta que contempla cambios en organismos clave, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Por ahora, el Gobierno encargado no precisó cuándo se celebrarán los próximos comicios. La convocatoria electoral, la renovación de las instituciones y la disputa por el resultado de 2024 siguen en el centro de la confrontación política venezolana.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más