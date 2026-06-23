“Unido a mi patria por una larga tradición familiar, alimentado por su legado espiritual y su historia, incapaz, en verdad, de concebir otra en la que pudiera respirar con tranquilidad, la amé profundamente y le serví con todas mis fuerzas”. El 18 de marzo de 1941, Marc Bloch redacta su testamento espiritual.

Mientras la Segunda Guerra Mundial se desata y Francia firma el 22 de junio de 1940 el armisticio frente a la Alemania nazi, él ya presiente un desenlace fatal: “En el transcurso de dos guerras, no se me ha concedido morir por Francia. Al menos, puedo dar este testimonio con toda sinceridad: muero como he vivido, como un buen francés”.

Estas palabras premonitorias fueron escritas tres años antes de su ejecución a manos de los alemanes, el 16 de junio de 1944, en Saint-Didier-de-Formans, en el departamento de Ain, junto a otros 29 miembros de la Resistencia. Durante toda su vida, este historiador, quien ingresa al Panteón este 23 de junio, se comprometió con su país.

Una inmersión en la Gran Guerra

Marc Bloch redactó su primer testamento en 1915: “No me arrepiento de nada. Siempre he valorado la vida (…). Pero estoy listo para el sacrificio y lo acepto; me atrevo a decirlo sin temor, pero no sin orgullo”.

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A los 28 años, este exalumno de la École Normale Supérieure, entonces profesor de preparatoria, fue movilizado desde el inicio de la Primera Guerra Mundial como sargento en el 272.º regimiento de infantería. “Fue una experiencia formativa para él, pero evidentemente también para todos los de su generación”, resume el historiador Nicolas Offenstadt, profesor de la Universidad París 1-Panthéon-Sorbonne, durante un coloquio organizado por el Servicio Histórico de la Defensa sobre la experiencia como combatiente de Marc Bloch.

Tras la batalla del Marne, combatió posteriormente en Argonne. Ya como suboficial, sufrió condiciones “muy precarias bajo bombardeos constantes”, describe este especialista en la Gran Guerra.

En 1915, obtuvo su primera mención militar: “Dirigió a su sección con gran energía y demostró el mayor desprecio por el peligro”.

Marc Bloch durante la Primera Guerra Mundial en 1917. Está de pie en el centro de la fotografía.

Un año después, participó en la terrible batalla del Somme y, posteriormente, en 1917, en la del Chemin des Dames, tras unos meses de respiro en Argelia, donde se encargó de misiones de mantenimiento del orden. Finalmente, fue nombrado oficial de inteligencia en el departamento de Aisne. “Se podría pensar que estaba a salvo, pero eso sería desconocer la guerra de 1914-1918, porque, en realidad, a menudo se encontraba en primera línea en posiciones extremadamente peligrosas. De hecho, resultó herido en esas circunstancias”, aclara Nicolas Offenstadt.

Una familia judía alsaciana

Para este historiador, Marc Bloch se distingue por “un sentido del deber sumamente profundo”.

“Realmente tenía la convicción de que debía cumplir un papel como intelectual, con la idea de que debía ser un ejemplo en la batalla”, subraya. Para este autor de numerosas obras sobre la Primera Guerra Mundial, ese patriotismo le fue inculcado desde la infancia.

Procedente de una familia de judíos alsacianos que decidió vivir en Francia tras la derrota en la guerra de 1870 y la anexión de Alsacia-Mosela por parte del Imperio alemán, Marc Bloch nació en Lyon en 1886 y creció en un entorno comprometido con los valores de la Tercera República. “Para su familia, Francia era el país que les había otorgado la nacionalidad, el de la Revolución Francesa. Los judíos alsacianos tenían, por lo tanto, un sentido del deber, de la deuda y del compromiso con su país”, analiza Nicolas Offenstadt.

Condecorado con la Cruz de Guerra 14-18, mencionado cuatro veces por “acciones heroicas”, recibió la Legión de Honor en 1920. De regreso a la vida civil, retomó sus funciones como profesor de historia y formó una familia tras casarse con Simonne Vidal. Sin embargo, la Gran Guerra nunca dejó de estar presente en sus pensamientos. Para Nicolas Offenstadt, este período fue “un laboratorio para el historiador”, quien nunca dejó de observar. “Establece un vínculo entre lo que vio en las trincheras y su trabajo como historiador de la Edad Media”, opina el especialista en la Primera Guerra Mundial.

Marc Bloch con el uniforme del 72º Regimiento de Infantería y luciendo la Cruz de Guerra.

Su obra maestra, publicada en 1924, ‘Los Reyes Taumaturgos’, se hace eco así de la propagación de noticias falsas que Marc Bloch vivió en primera persona durante el conflicto.

En el período de entreguerras, este veterano de la Gran Guerra se hizo famoso. En 1929, revolucionó la investigación histórica al fundar, junto con su colega Lucien Febvre, la revista *Annales d’histoire économique et sociale*. Siete años más tarde, fue elegido profesor adjunto de historia económica y social en la Sorbona de París, antes de ser nombrado profesor titular.

La extraña derrota, un primer acto de resistencia

En 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, este padre de seis hijos decide alistarse nuevamente, aunque no está obligado a hacerlo porque tiene a su familia a su cargo. Se autoproclama con humor “el capitán de mayor edad de Francia”. Sirvió entonces como oficial a cargo del abastecimiento de combustible de la 1.ª Armada y allí obtuvo su quinta y última mención honorífica.

En los últimos días de la terrible batalla de Francia, fue evacuado desde Dunkerque hacia el Reino Unido, pero decidió regresar de inmediato a suelo francés. Para no ser hecho prisionero, se quitó el uniforme y se reunió con sus seres queridos en la Creuse. Allí retoma su faceta de historiador y escribe sobre la marcha un ensayo sobre las causas de la debacle, publicado póstumamente en 1946 bajo el título ‘La extraña derrota’.

“Marc Bloch formula allí, con una clarividencia admirable, algunas de las causas profundas de la derrota. En ocasiones, formula una severa acusación contra los estados mayores, contra las élites, contra las rutinas de un país que no supo ver la guerra tal como se había vuelto”, señala Pierre Schill, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, durante el coloquio organizado por el SHD.

Marc Bloch alrededor de 1935, un año antes de su llegada a la Sorbona como profesor de historia económica.

“Sobre todo, plantea una pregunta que no ha perdido nada de su actualidad: ¿cómo es posible que un ejército, un Estado, una nación no se adapten a los tiempos que se avecinan?”, agrega este general del Ejército. Según él, este escrito no es una “doctrina lista para usar”, pero sigue siendo “una fuente de inspiración para los oficiales franceses, no como una lección de derrota, sino como una escuela de lucidez”.

Para el historiador Stéphane Nivet, especialista en la Segunda Guerra Mundial, “La extraña derrota” también puede percibirse como un primer acto de resistencia. “Es una obra de verdad”, insiste el autor de ‘El asesinato de Marc Bloch, un historiador en la Resistencia’ (editorial Midi-Pyrénéennes).

“Es una forma de resistencia haber tenido, ya desde el verano de 1940, la lucidez para hacer el diagnóstico que él hizo, mientras todos se encontraban en un abatimiento total y en la ceguera respecto a Vichy”, agrega. En este texto, también demuestra que no se resigna y que está dispuesto a continuar la lucha. “Deseo, en cualquier caso, que aún tengamos sangre que derramar”, escribe Marc Bloch para concluir.

La entrada en la clandestinidad

Rápidamente, el profesor sufrió las medidas antisemitas del gobierno de Pétain. En virtud del estatuto de los judíos del 3 de octubre de 1940, fue excluido de la función pública, mientras que su departamento parisino, requisado por el ocupante, fue despojado de su biblioteca, que contenía cerca de 7.000 obras. Reincorporado a sus funciones por servicios excepcionales en 1941, es asignado a la Universidad de Montpellier. Allí se une a un movimiento de resistencia llamado Liberté. Participa, en particular, en el Comité General de Estudios de la Resistencia (CGE), una estructura creada por iniciativa de Jean Moulin, encargada de implementar reformas una vez que Francia fuera liberada.

“Pero la invasión de la zona sur lo empujará a dar el gran salto hacia el compromiso a principios de 1943. La presión de las medidas antisemitas y, posteriormente, la presencia nazi lo exponen en gran medida. Por lo tanto, toma la decisión consciente de pasar a la clandestinidad”, cuenta Stéphane Nivet.

Marc Bloch se une al movimiento de resistencia Franc-Tireur y se dirige a Lyon, su ciudad natal. Su edad se percibe entonces como un inconveniente, según el historiador: “Todos los resistentes tenían entre 20 y 30 años. Cuando vieron llegar a este personaje distinguido con traje de tres piezas y condecoraciones en la solapa, profesor de la Sorbona, de 55 años, dudaron sobre el papel que podrían asignarle”.

Tras desempeñar misiones de menor importancia, el antiguo héroe de la Primera Guerra Mundial, apodado ‘Narbonne’ en la Resistencia, terminó por imponerse. Los líderes del movimiento comprendieron rápidamente que tenía talento organizativo en materia de propaganda, enlaces y, por supuesto, inteligencia. Su compañero de lucha, Georges Altman, había quedado impresionado por su “segunda juventud”.

Vista del interior de la prisión de Montluc tomada el 1 de julio de 2009 en Lyon.

“Había aceptado esa vida de riesgo e ilegalidad con un entusiasmo casi deportivo, conservando, por cierto, una juventud física que yo admiraba al verlo correr para alcanzar ese tranvía que lo llevaba de regreso a su hogar en Lyon”, había descrito en un homenaje publicado en 1945.

Pero el 8 de marzo de 1944, todo cambia. Marc Bloch fue detenido por la Gestapo en Lyon bajo el nombre falso de ‘profesor Blanchard’. “Hubo una ola de detenciones que comenzó en la ciudad. Entre las personas detenidas, un individuo aparentemente se derrumbó y lograron llegar hasta los demás. Más de sesenta personas fueron detenidas en solo unos días”, relata Stéphane Nivet.

El miembro de la Resistencia fue trasladado a la prisión de Montluc, donde sobrevivió a espantosas sesiones de tortura y permaneció encarcelado durante poco más de tres meses. Marcel Fonfrède, quien estuvo detenido junto a él, recordará después de la Liberación haberlo visto regresar “cubierto de moretones, respirando con dificultad (…) dado por muerto, empapado en el suelo helado de una celda de la Salud Militar”.

A pesar de los golpes, Marc Bloch solo reveló información que ya se conocía o que era inútil. Comprometido hasta el final con la transmisión de información, incluso impartía clases de historia a sus compañeros de prisión entre un interrogatorio y otro.

La ejecución

El viernes 16 de junio de 1944, salió de su celda alrededor de las 20:00 horas junto con otros 29 prisioneros para un “repaso sin equipaje”. Todos subieron a una camioneta cubierta con una lona. Tenían entre 19 y 58 años; Marc Bloch era el de mayor edad. “Estos hombres son víctimas de una venganza alemana por una emboscada que se había llevado a cabo en Saint-Didier-de-Formans. Se sacaron a treinta detenidos de la prisión de Montluc y fueron fusilados en ese lugar para dejar bien claro que, si se ataca al ejército alemán, se mata a franceses”, explica Stéphane Nivet.

Diez días después del desembarco en Normandía y unas semanas antes de la liberación de Francia, Marc Bloch fue ejecutado en un campo por soldados alemanes. Los cuerpos fueron dejados toda la noche en el lugar para aterrorizar a la población. Los restos mortales del especialista en historia medieval no fueron identificados hasta el 8 de noviembre.

Una placa conmemorativa con el nombre del historiador y miembro de la resistencia francesa Marc Bloch es visible en el cementerio de Bourg-d’Hem, en el centro de Francia, donde reposan sus cenizas, el 1 de junio de 2026.

82 años después, este intelectual comprometido recibe por fin los honores que le corresponden. “Si hubiera sido únicamente un gran académico, no creo que hubiera ingresado al Panteón”, señala el autor de ‘El asesinato de Marc Bloch’.

“Pero la figura que ingresa allí es la de la unidad entre el heroísmo de la razón y el de la acción. Dejó una huella intelectual poderosa, que permitió crear las ciencias sociales modernas que conocemos, y también defendió a su país en dos ocasiones”, insiste Stéphane Nivet.

Para este historiador, en un momento en que la amenaza geopolítica es grave y la situación política interna es motivo de preocupación, esta ceremonia resulta beneficiosa. Stéphane Nivet considera que hay que aprovechar su legado para sanar nuestras heridas contemporáneas: “Recurrir a Marc Bloch puede revivir parte de su mensaje para evitar una nueva ‘Extraña derrota’”.

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