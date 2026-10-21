El presidente francés, Emmanuel Macron, ha conseguido el suministro de 200.000 toneladas adicionales de diésel al mes procedentes de Emiratos Árabes Unidos y Bahréin durante una gira por el Golfo, anunció este martes la Presidencia francesa.

Macron logró compromisos de suministro de unas 100.000 toneladas mensuales de Emiratos, mientras que otras 100.000 toneladas al mes se asegurarán durante una visita a Bahréin prevista para más tarde este mismo día, indicó el Palacio del Elíseo.

Al sumar las entregas de Arabia Saudita, Francia cuenta con compromisos por 295.000 toneladas mensuales, equivalentes a algo más del 10 % de su consumo, añadió la Presidencia.

Macron realiza una gira por los principales proveedores de energía del Golfo para garantizar el suministro de petróleo y diésel y reducir los precios en Francia, tras un fin de semana de protestas violentas desencadenadas por el fuerte aumento del costo de vida.

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El mandatario visita Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Qatar, países sacudidos desde febrero por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del crudo se han disparado durante los ocho meses de conflicto, mientras Irán bloquea el estrecho de Ormuz, la principal vía de salida de las exportaciones energéticas del Golfo.

Los países del G7, presidido en 2026 por Francia, acordaron a comienzos de octubre liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para aliviar la presión.

Kuwait también ha asumido “compromisos muy claros” para suministrar diésel y queroseno a los territorios franceses de ultramar de Mayotte y Reunión, en el océano Índico, informó la Presidencia francesa.

Los cargamentos se enviarán a través de Omán, evitando el estrecho de Ormuz, añadió.

El Palacio del Elíseo indicó que hay conversaciones en curso con países de la región para reducir los precios de los seguros marítimos, de modo que las empresas puedan transportar mayores cantidades a través del estrecho a un costo menor.

“De esta manera, reforzamos nuestra seguridad energética con estos compromisos a largo plazo de nuestros socios”, señaló.

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