El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, confirmó el plan y aseguró que el Ejecutivo dará una respuesta firme para proteger la actividad comercial. El despliegue también fue anunciado por el viceprimer ministro Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga, quien calificó de "vergonzosos" los disturbios y adelantó que el Gobierno adoptará medidas inmediatas.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, precisó que la iniciativa necesita un marco legal que permita a los militares actuar como fuerzas del orden durante el tiempo estrictamente necesario. Según explicó, el apoyo a los cuerpos policiales se prolongaría durante tres meses. La propuesta ha generado críticas de la oposición de centroizquierda, que advierte del riesgo de militarizar la ciudad.

Saqueos y nuevas medidas de seguridad

Los incidentes del sábado y el domingo se produjeron al margen de las movilizaciones contra el aumento del coste de vida, en las que participan estudiantes, agricultores y camioneros. En el centro de Milán, varios comercios fueron saqueados y otros optaron por cerrar, retirar productos de sus escaparates o reforzar sus medidas de seguridad ante el temor a nuevos episodios de violencia.

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Según los datos difundidos por EFE, las autoridades identificaron a 270 personas tras los disturbios, de las cuales unas 220 eran menores de edad. Las protestas también dejaron decenas de agentes heridos y cientos de detenciones, según los balances iniciales.

El Gobierno estudia además ampliar las medidas represivas con restricciones a las concentraciones públicas, cambios en las normas de detención de menores y sanciones más severas para sus padres. La primera ministra, Giorgia Meloni, condenó los actos violentos y distinguió entre el derecho a manifestarse y los ataques contra personas y bienes.

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Un debate sobre el papel de los militares

El refuerzo en Milán se apoyaría en la operación "Calles Seguras", un dispositivo que mantiene militares desplegados en zonas sensibles y puntos turísticos de Italia desde 2008. Sin embargo, la ampliación de sus funciones ha suscitado reservas incluso dentro del ámbito de la defensa.

Crosetto cuestionó los anuncios de nuevos despliegues si no se define con claridad qué tareas podrán realizar los soldados y bajo qué condiciones. Por su parte, el sindicato policial SIAP advirtió de que atribuir a los militares funciones de policía judicial exige formación específica, experiencia y una organización adecuada.

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El Ejecutivo defiende que el refuerzo permitirá prevenir nuevos saqueos y proteger los comercios. La oposición, en cambio, considera que la respuesta debe abordar también las causas de las movilizaciones, que se han extendido por el país en un contexto de malestar por el coste de la vida.

Las autoridades esperan aprobar este martes las disposiciones necesarias para poner en marcha el despliegue, mientras Milán se prepara para nuevas protestas convocadas para el sábado.

Con información de AFP y REUTERS.

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