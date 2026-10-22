Desde Doha, en el marco de su gira por Medio Oriente, Macron negó tener indicios de una injerencia extranjera en las protestas, pero denunció la difusión de versiones engañosas sobre los episodios de violencia del pasado fin de semana.

"Hay una manipulación extranjera de la información que dio lugar a comentarios tan inaceptables como estúpidos por parte de dirigentes extranjeros", afirmó Macron ante la prensa. Aunque no mencionó inicialmente a ningún mandatario, al ser consultado sobre Trump respondió: "Entre otros". El presidente francés señaló que circularon imágenes generadas con inteligencia artificial que mostraban escenas que nunca ocurrieron en el país, además de afirmaciones falsas sobre una supuesta llegada masiva de inmigrantes islamistas.

Las críticas apuntan, en particular, a las declaraciones de Trump tras las protestas del 17 de octubre, que incluyeron saqueos y destrozos en varias ciudades francesas. El mandatario estadounidense vinculó los incidentes con la inmigración y utilizó las imágenes de los disturbios para intervenir en la campaña de las elecciones legislativas midterms del próximo 3 de noviembre. En un acto en Kansas, llamó a votar contra los demócratas y advirtió de que Estados Unidos podría sufrir escenas similares a las registradas en Francia.

Macron sostuvo que algunos dirigentes están haciendo campaña "a costa de Francia" y defendió la respuesta de su Gobierno ante la crisis. "Tenemos dificultades que afrontamos metódicamente, con respeto y firmeza", afirmó, antes de reiterar que las autoridades actuarán para restablecer el orden público.

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Macron descarta el estado de emergencia y prepara una revisión de los disturbios

El presidente francés anunció que este jueves se reunirá con los servicios de inteligencia, el primer ministro, Sébastien Lecornu, y los ministros implicados para recibir un informe detallado sobre lo ocurrido durante las movilizaciones. Macron aseguró que el Ejecutivo actuará con transparencia y que ya ordenó adoptar medidas para evitar que se repitan los saqueos y enfrentamientos.

Entre las disposiciones en vigor figuran toques de queda parciales en determinadas ciudades, restricciones a las concentraciones y prohibiciones de algunas manifestaciones. Sin embargo, Macron descartó por ahora declarar el estado de emergencia, una medida que reclaman algunos sectores.

El presidente francés Emmanuel Macron habla ante la prensa en Doha, el 21 de octubre de 2026.

"En democracia ninguna violencia es legítima, ni verbal ni física, ni contra las personas ni contra los bienes", afirmó el mandatario, quien también criticó la ambigüedad que, a su juicio, mostraron algunos actores políticos frente a los incidentes.

La tensión podría continuar durante el fin de semana. La coordinación de los chalecos amarillos convocó nuevas movilizaciones para el sábado en distintas partes del país. Macron advirtió que las autoridades impedirán nuevos disturbios en los centros urbanos, mientras el Gobierno mantiene el refuerzo de las medidas de seguridad.

Con información de Reuters y EFE.

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