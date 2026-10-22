El procedimiento apunta al grupo Identidad y Democracia (ID), disuelto en 2024, cuyos integrantes incluían a partidos como Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, y la Liga italiana.

La propia formación Patriotas por Europa confirmó los registros en un comunicado publicado en la red social X y sostuvo que, según su interpretación, están relacionados con la investigación sobre el antiguo grupo. También negó estar involucrada en las pesquisas y aseguró que no existe continuidad jurídica entre ambas formaciones. La Fiscalía Europea, por su parte, confirmó que los registros forman parte de una investigación en curso sobre el uso de fondos europeos por parte de un antiguo grupo político de la Eurocámara.





Una investigación por 4,33 millones de euros

El caso se centra en 4,33 millones de euros que, según la dirección general de Finanzas del Parlamento Europeo, habrían sido utilizados indebidamente. Las asignaciones investigadas estaban destinadas a cubrir gastos administrativos y operativos de los grupos parlamentarios, así como actividades de comunicación sobre su trabajo. La investigación busca determinar el destino de esos recursos y las posibles responsabilidades.

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Aunque Patriotas por Europa sostiene que no existe continuidad legal con Identidad y Democracia, la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo señaló elementos de continuidad entre ambos grupos: comparten al secretario general y a varios altos funcionarios, mientras que una amplia mayoría de los eurodiputados de ID pasó a la nueva formación tras las elecciones europeas de 2024. El cambio de nombre y la creación del nuevo grupo se produjeron pocas semanas después de la disolución del anterior.

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Identidad y Democracia reunía en la pasada legislatura a partidos como Agrupación Nacional, la Liga italiana y el Partido de la Libertad de Austria. Tras las elecciones europeas de 2024, buena parte de sus integrantes se incorporó a Patriotas por Europa, impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que también sumó a formaciones que no pertenecían al grupo anterior, como Vox, de España.

Patriotas por Europa es actualmente la tercera fuerza parlamentaria de la Eurocámara. Una portavoz del Parlamento Europeo confirmó que la institución está colaborando con las autoridades competentes durante los registros. Por el momento, la Fiscalía Europea no detalló posibles imputaciones ni anunció conclusiones sobre las responsabilidades derivadas de la investigación.

Con información de Reuters y EFE.

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