Lander fue liberado posteriormente, mientras que organizaciones de derechos humanos denunciaron que alrededor de 80 personas fueron arrestadas durante la operación, en un contexto de aumento de los ataques de colonos israelíes contra palestinos y voluntarios internacionales.

"Simplemente estábamos recolectando aceitunas en un olivar cerca de Nahalin, en Cisjordania", escribió Lander en la red social X. El candidato, ex interventor municipal de Nueva York, añadió que la ocupación es un crimen según el derecho internacional y que recoger aceitunas no constituye un delito. La iniciativa en la que participaba, denominada Proteger la Cosecha, reúne a voluntarios locales e internacionales para acompañar a las familias palestinas durante una temporada en la que suelen denunciar agresiones y restricciones para acceder a sus tierras.





Israel justifica las detenciones por "falta de coordinación"

El Ejército israelí sostuvo que la actividad no había sido coordinada previamente con las autoridades y que la presencia de decenas de activistas podía considerarse una provocación. Según un comunicado militar, la recolección en esa zona requiere una solicitud previa para garantizar la seguridad y mantener el orden público. Las fuerzas israelíes también indicaron que el grupo se encontraba en un área declarada zona militar cerrada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las organizaciones Rabbis for Human Rights y T’ruah, que acompañaban a los agricultores, afirmaron que los voluntarios llevaban alrededor de dos horas recolectando aceitunas cuando llegaron los militares y la Policía. Según su versión, los participantes aceptaron abandonar el lugar después de que se les comunicara la restricción, pero aun así fueron detenidos. Entre ellos había más de 30 ciudadanos estadounidenses, además de personas de otras nacionalidades y miembros de comunidades religiosas judías.

Lander fue liberado después de que las autoridades fueran informadas de su condición de candidato al Congreso, según las organizaciones. El resto de los detenidos seguía a la espera de ser interrogado, de acuerdo con Anton Goodman, director interino de Rabbis for Human Rights. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén señaló que estaba al tanto de las informaciones sobre ciudadanos estadounidenses detenidos y que seguía la situación, aunque no ofreció más detalles.

Aumentan las denuncias de ataques durante la cosecha

La detención se produjo en medio de una escalada de denuncias por ataques de colonos israelíes contra agricultores palestinos y personas que los acompañan durante la cosecha anual de aceitunas. El sector es una fuente fundamental de ingresos para miles de familias palestinas. Según el Ministerio de Agricultura de la Autoridad Palestina, la actividad agrícola representa alrededor del 8% del producto interno bruto palestino y sostiene más de 60.000 empleos.

La semana pasada, colonos encapuchados atacaron a agricultores cerca de Abu Falah, al noreste de Ramala, y golpearon a la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, que cubría la cosecha para The Washington Post. La periodista terminó hospitalizada. Al día siguiente, otro grupo de colonos atacó a una delegación de diplomáticos belgas, franceses y polacos en la localidad de Taybeh. La Policía israelí anunció diez detenciones relacionadas con los incidentes del fin de semana.

Un palestino inspecciona un coche destruido junto a un olivo quemado después de que colonos militantes israelíes atacaran a un grupo de palestinos mientras cosechaban aceitunas cerca de Turmus Ayya, en Cisjordania ocupada por Israel, el 16 de octubre de 2026.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió el sábado al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que actuara para frenar la violencia de los colonos. Por su parte, Amnistía Internacional describió la actual temporada de cosecha como un período de especial riesgo para las comunidades palestinas, debido a las agresiones, la destrucción de olivos, el robo de cosechas y las restricciones militares para acceder a los campos.

Las organizaciones que acompañan a los agricultores sostienen que su presencia busca reducir el riesgo de agresiones y dar visibilidad a las dificultades que enfrentan las comunidades palestinas. El Ejército israelí, en cambio, justificó la intervención por la falta de coordinación previa y la necesidad de mantener el orden en la zona.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más