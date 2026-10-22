Uno de los lugares más sagrados del islam volvió a escenificar el conflicto entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen después de que el portavoz de la coalición militar liderada por Riad para combatir a la milicia, el general de división Turki al-Malki, denunciara este miércoles que cinco drones fueron interceptados sobre el territorio saudí, al menos uno de ellos sobre la ciudad santa de Medina.

La acusación fue refutada por el portavoz de Ansar Allah (como se autodenominan los hutíes), Yahya Saree, quien descartó cualquier intención de atacar la ciudad donde está enterrado el profeta Mahoma, que ya anteriormente había sido objeto de acusaciones cruzadas entre Riad y los hutíes.

El grupo armado, que ha advertido a las aerolíneas que no sobrevuelen el espacio aéreo saudí, asegura que solo están exentas las ciudades santas del Islam —La Meca y Medina—.





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Desde que se reactivó el conflicto a finales de julio, el grupo yemení ha golpeado repetidamente objetivos en Arabia Saudita, incluyendo instalaciones petroleras y aeropuertos, al tiempo que se enfrentan con las fuerzas yemeníes respaldadas por Riad.

La respuesta de Arabia Saudita se ha sentido en las zonas controladas por Ansar Allah en Yemen, incluida la capital, Saná. Riad ha pedido a sus socios internacionales que ayuden a sus fuerzas a combatir al grupo armado.

En ese sentido, Turquía presentará al parlamento una propuesta para desplegar personal militar en Arabia Saudita en virtud del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado con Riad y Pakistán, reveló este miércoles un legislador del partido gobernante AK, citado bajo anonimato por la agencia Reuters.

El Legislativo aún debe ratificar el pacto anunciado en agosto por los tres países. Después de ello, Ankara llevará la propuesta para el despliegue militar, según el diputado.

Reino Unido anunció el martes que enviará a Arabia Saudita aviones Typhoon de la Real Fuerza Aérea para "operaciones defensivas de contraataque aéreo" con el fin de "proteger las ciudades saudíes, la población civil y la infraestructura nacional crítica de los ataques de los hutíes", en palabras del secretario de Defensa británico, Wes Streeting.

Asedio contra los aeropuertos yemeníes

El portavoz hutí, Yahya Saree, reivindicó este miércoles un ataque contra un campamento militar adyacente al aeropuerto de Adén, en Yemen, que sirve como centro de mando para las fuerzas lideradas por Arabia Saudita.

Aunque no se reportaron inmediatamente ni heridos ni muertos por la ofensiva, un funcionario del Ministerio de Transportes en Adén, citado por la agencia AP bajo anonimato, detalló que las operaciones en el aeropuerto se suspendieron temporalmente.

Es la segunda vez en cinco días que los hutíes reivindican golpes contra el campamento militar dentro del complejo del aeropuerto, y la tercera en octubre.

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Horas más tarde, el grupo armado golpeó el aeropuerto de Mukalla, capital de la provincia oriental de Hadramut y un puerto clave en el mar Arábigo, que fue atacado con drones y misiles, según el Gobierno local de Hadramut, que no reportó víctimas humanas.

Testigos presenciales citados por la agencia EFE describieron columnas de polvo elevándose desde el Aeropuerto Internacional de Al Raiyán, así como una actividad constante de drones sobre Mukalla.

El portavoz hutí justificó el ataque al asegurar que la terminal aérea es utilizada por Arabia Saudita "para transportar armas y equipo militar con el fin de matar al pueblo del Yemen" y advirtió a Riad "que no utilice instalaciones civiles con fines militares, pues ello solo les acarreará vergüenza y graves repercusiones".

El Ministerio de Transportes yemení condenó "en los términos más enérgicos" los ataques contra los dos aeropuertos, que interpretó como "una peligrosa escalada dirigida contra infraestructuras civiles vitales, que pone en riesgo directo la vida de los pasajeros".

Humo y llamas se elevan en el aeropuerto Rey Khalid tras una serie de ataques reivindicados el 11 de octubre de 2026 por los hutíes, en Riad, Arabia Saudita.

Mientras algunos aeropuertos entran en el perímetro de la guerra, otros recuperan paulatinamente la normalidad, como el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que reabrió parcialmente el miércoles para vuelos nacionales tras los múltiples ataques de los hutíes contra la capital saudí.

Macron negocia en el Golfo al menos 295.000 toneladas de diésel

El presidente francés, Emmanuel Macron, acordó con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, prorrogar "tantos meses como sea necesario" el suministro adicional de diésel a Francia para garantizar su abastecimiento, según informó el Elíseo.

El anuncio se produjo tras una visita inesperada de Macron a Riad este miércoles, en una parada no programada de su gira por Medio Oriente, que tenía como objetivo "continuar los esfuerzos destinados a garantizar y diversificar el suministro de hidrocarburos", en palabras de la Presidencia francesa.

Este pacto implica que Riad no se limitará a las 95.000 toneladas de diésel al mes que ya había asegurado a Francia para octubre y noviembre.

Otro de los objetivos de la visita de Macron era "demostrar la solidaridad de Francia con el Reino frente a los ataques lanzados por los hutíes contra su territorio", aseguró el Elíseo, en plena escalada del conflicto con los rebeldes.

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, acompaña al presidente francés, Emmanuel Macron, al término de una reunión en el palacio de Al-Yamamah, en Riad, el 21 de octubre de 2026.

Macron ya había alcanzado compromisos de países del Golfo para garantizar 200.000 toneladas mensuales de diésel para Francia, en un intento por encontrar soluciones a la crisis energética y al aumento de los precios de la energía.

El líder de París consiguió un suministro adicional de 100.000 toneladas métricas de diésel al mes procedentes de los Emiratos Árabes Unidos y otras 100.000 toneladas de Bahréin.

Las 295.000 toneladas adicionales de diésel al mes negociadas por Macron equivalen a más del 10 % del consumo mensual de este combustible en Francia.

Con información de EFE, AP, Reuters y medios locales.

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