Washington y Teherán finalmente firmaron el memorando de entendimiento, un marco de acuerdo que abre una nueva etapa de negociaciones.

Ahora, las dos partes se preparan para iniciar las conversaciones para la aplicación del memorando– lo que incluye negociaciones hacia un pacto integral– a partir del próximo viernes 19 de junio, en Bürgenstock, Suiza, según indicó este jueves 18 de junio el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo.

El memorando, el primer paso hasta ahora logrado, establece las bases de un alto el fuego entre ambos países, contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y prevé mecanismos de alivio económico para Teherán, según la copia del documento leída el miércoles 17 de junio por altos funcionarios estadounidenses, como citaron las agencias de noticias Reuters y AP. El texto fue facilitado, inicialmente, a medios estadounidenses, como 'CNN' y 'Bloomberg News' por un funcionario de Washington.

Pese a ello, pocas horas antes de la firma, el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que el memorando "no es definitivo" y que reanudaría los ataques si Irán "no se comporta".

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Entre los puntos más destacados figura el compromiso de Estados Unidos de permitir que Irán retome la venta de petróleo y productos petroquímicos en los mercados internacionales. Además, el acuerdo contempla que Teherán pueda acceder a un fondo de desarrollo valorado en 300.000 millones de dólares, condicionado al cumplimiento de futuros compromisos relacionados con su programa nuclear.

Según un funcionario estadounidense citado por CNN, el documento refleja el acuerdo firmado digitalmente el pasado domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el vicepresidente J. D. Vance; y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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Estos son los 14 puntos del memorando de entendimiento:

1-La República Islámica de Irán y los Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, al firmar este Memorando de Entendimiento, el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a no emprender ninguna acción hostil entre sí y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este Artículo y de los Artículos restantes.

2-La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial de cada uno y a abstenerse de interferir en sus asuntos internos.

3-La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

Archivo: soldados del Ejército israelí en la Alta Galilea, al norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, el 16 de marzo de 2026.

4-Inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento, los Estados Unidos levantarán el bloqueo naval y evitarán cualquier interferencia u obstrucción contra la República Islámica de Irán, y restablecerán el tráfico marítimo a su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días. El tráfico marítimo será proporcional al volumen de tráfico previo a la guerra de la República Islámica de Irán. Estados Unidos se compromete asimismo a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo final.

5-Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará de inmediato medidas para garantizar que el movimiento de buques mercantes entre el golfo Pérsico y el mar de Omán, y viceversa, se reanude en un plazo de 30 días hasta alcanzar el volumen previo a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y neutralizar las minas por parte de Irán.

6-Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan integral, consensuado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una financiación de al menos 300.000 millones de dólares. El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se formulará en un plazo de 60 días.

Una pequeña lancha a motor pasa por embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas, Irán, el jueves 11 de junio de 2026.

7-Estados Unidos se compromete a levantar, en un calendario que se acordará como parte del acuerdo final, todo tipo de sanciones actualmente impuestas a la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como todas las sanciones unilaterales estadounidenses, tanto primarias como secundarias.

La agencia de noticias AP, que cita a funcionarios estadounidenses, destaca que, si bien inicialmente EE. UU. suspenderá, aunque no eliminará, algunas sanciones de amplio alcance contra Irán una vez firmado el acuerdo, la oferta de eventulmente levantar todos los castigos económicos marcan importantes concesiones.

Y es que van más allá de los términos del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales. Trump retiró a Estados Unidos de ese pacto durante su primer mandato, declarándolo el “peor acuerdo de la historia”.

8-La República Islámica de Irán reitera que jamás producirá armas nucleares. La República Islámica de Irán y Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones nucleares mutuamente acordadas, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo final; dicho acuerdo confirmará las disposiciones de este artículo.

9-La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que, en espera de un acuerdo final, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región.

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10-Estados Unidos se compromete a que, inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eximirá de restricciones a las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, así como a todos los servicios conexos, incluidos los bancarios, de seguros, de transporte y similares.

11-Estados Unidos se compromete a que, en vista del progreso de las negociaciones para un acuerdo final, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán serán liberados y estarán plenamente disponibles. Estos fondos, ya sea que se encuentren en la cuenta principal o hayan sido transferidos, se utilizarán para el pago final al beneficiario que determine el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán plenamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base.

Cuestionado este miércoles al respecto, Trump negó inicialmente haber acordado un fondo de inversión privada de 300.000 millones de dólares, pero posteriormente declaró que podrá acceder a él "si se porta bien".

12-La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de implementación para supervisar la correcta aplicación y el cumplimiento futuro del Acuerdo Final.

13-Tras la firma de este Memorando de Entendimiento y una vez recibidas las garantías relativas al inicio de la aplicación de los artículos 4, 5, 10 y 11 del mismo, y a la continuidad de dicha aplicación, la República Islámica de Irán y Estados Unidos entablarán negociaciones para un Acuerdo Final, exclusivamente en lo que respecta a los artículos restantes.

14-El acuerdo final será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Con Reuters, AP y medios locales

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