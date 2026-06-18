El colombiano James Rodríguez, de 34 años, fue elegido para ser titular en el partido inaugural del Grupo K, entre su selección y la de Uzbekistán.

Rodríguez mantiene el papel de creativo del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo y cuenta en los extremos a John Arias y a Luis Díaz, mientras que Luis Suárez será el punta de lanza.

Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo K – Uzbekistán vs Colombia – Estadio Azteca, Ciudad de México, México – 17 de junio de 2026 Vista general del calentamiento de los equipos antes del partido.

El máximo goleador histórico de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, es el encargado de liderar a su equipo en su debut en el torneo. Shomurodov es el capitán de Uzbekistán, tras haber marcado un récord de 44 goles para su país.

Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.

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Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo K – Uzbekistán vs Colombia – Estadio Azteca, Ciudad de México, México – 17 de junio de 2026. Abbosbek Fayzullaev de Uzbekistán durante el calentamiento previo al partido.

Alineación de Uzbekistán: Utkir Khusanov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

Con EFE y Reuters

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