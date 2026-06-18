El colombiano James Rodríguez, de 34 años, fue elegido para ser titular en el partido inaugural del Grupo K, entre su selección y la de Uzbekistán.
Rodríguez mantiene el papel de creativo del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo y cuenta en los extremos a John Arias y a Luis Díaz, mientras que Luis Suárez será el punta de lanza.
El máximo goleador histórico de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, es el encargado de liderar a su equipo en su debut en el torneo. Shomurodov es el capitán de Uzbekistán, tras haber marcado un récord de 44 goles para su país.
Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.
Alineación de Uzbekistán: Utkir Khusanov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.
Con EFE y Reuters
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