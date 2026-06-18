La tormenta tropical Arthur amenaza el sur de Estados Unidos con lluvias intensas, inundaciones repentinas potencialmente mortales y fuertes vientos, informó este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El fenómeno, el primero de la temporada de huracanes en el Atlántico, amenaza especialmente las costas de Texas y Luisiana, con efectos que también se extenderán hacia Misisipi, Alabama, el noroeste de Florida, e incluso Georgia, donde también se prevén marejada ciclónica, oleaje peligroso, corrientes de resaca y posible formación de tornados aislados.

El sistema, que se formó este miércoles en el Golfo de México, se encontraba a unos 35 kilómetros (20 millas) al norte-noroeste de Matagorda (Texas), y a unos 310 kilómetros (195 millas) al suroeste de Lake Charles (Luisiana), según e boletín del NHC de las 19 GMT, con sede en Miami.

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Arthur presentaba vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y un desplazamiento hacia el nor-noreste a 11 km/h (7 mph), mientras los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros (175 millas) desde su centro.

El organismo mantiene avisos de tormenta tropical entre Sargent (Texas) y Morgan City (Luisiana), y prevé que Arthur continúe su desplazamiento hacia el interior del sureste de Texas durante las próximas horas, con debilitamiento gradual y posible disipación entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

Los meteorólogos prevén acumulados de lluvia de entre 12,5 y 2,50 centímetros (5 a 10 pulgadas), con máximos aislados de hasta 50 centímetros (20 pulgadas).

Esta es la primera tormenta de la actual temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

Con EFE y Reuters

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