El excandidato presidencial y actual diputado electo a la Asamblea Nacional Henrique Capriles informó este 24 de agosto sobre la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela, ocho de los cuales han obtenido libertad plena. El grupo incluye a los exalcaldes de las dos principales ciudades del estado Zulia: Maracaibo (Rafael Ramírez) y Cabimas (Nabil Maalouf).

El exdiputado Américo de Grazia se encuentra entre los 13 políticos que fueron liberados este 24 de agosto en Venezuela, una información que fue ofrecida originalmente por el excandidato presidencial y legislador electo Henrique Capriles a través de sus redes sociales.

De Grazia es uno de los dos ciudadanos con nacionalidad italiana liberados en esta jornada luego de la mediación de la cancillería de ese país, junto a Margarita Assenza, una antigua empleada de la desmantelada alcaldía de Maracaibo, en el estado Zulia.

Ambos obtuvieron libertad plena. El ministerio de Exteriores italiano confirmó la salida de Assenza y De Grazia de prisión, y celebró el éxito de las gestiones del canciller Antonio Tajani y el ejecutivo de Giorgia Meloni, en general.

De Grazia fue encarcelado el 7 de agosto de 2024, en el marco de la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el gobierno de Nicolás Maduro proclamó una ajustada victoria, mientras que la oposición venezolana acreditaba que más de 80% de las actas electorales en su poder indicaban el triunfo de Edmundo González Urrutia, con 67% de los votos.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos había alertado en mayo sobre el “grave deterioro” de la salud de De Grazia, y en las imágenes compartidas en redes sociales tras su liberación se le ve delgado, aunque sonriente.

Assenza, por su parte, fue detenida el 2 de octubre de 2024, en el marco de una operación en la que fue completamente desmantelada la alcaldía de Maracaibo, bajo acusaciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, de que en esa entidad se habían desviado fondos destinados a la recolección de basura, para financiar la campaña electoral opositora.

Otros de los siete arrestados en esa oportunidad estuvieron entre los excarcelados de este 24 de agosto: el exalcalde Rafael Ramírez, el director de Seguridad Ciudadana David Barroso y el director del despacho Pedro Guanipa, quienes recibieron casa por cárcel, y la directora de recursos humanos de la entidad Diana Berríos, que gozará de libertad plena.

La lista de excarcelados incluye a otros dos exalcaldes, aparte de Ramírez: el del municipio Bolívar de Táchira Simón Vargas, y el de Cabimas en Zulia, Nabil Maalouf, que fue arrestado en diciembre, junto a su directora de administración Arelis Ojeda. Vargas y Ojeda quedaron en libertad plena este 24 de agosto, mientras que Maalouf seguirá cumpliendo prisión domiciliaria.

Los otros excarcelados son los dirigentes políticos Víctor Jurado, Mayra Castro y Gorka Carnevalli (sin cargos) y el empresario Valentín Gutiérrez, con una medida sustitutiva de casa por cárcel.

Gremios y familias afectados

Pedro Guanipa es hermano de otros dos dirigentes opositores, Tomás y Juan Pablo Guanipa. Este último se encuentra también detenido desde el pasado 23 de mayo, en el marco de una ola represiva previa a las elecciones legislativas que envió a la cárcel a otras 50 personas.

Tanto Pedro como Juan Pablo son comunicadores, y el gremio periodístico celebró la liberación del primero, aunque recordó que otros 18 trabajadores de los medios se encuentran en la lista de 815 presos políticos en Venezuela, de acuerdo con cifras de la ONG de defensa de los derechos humanos Foro Penal.

Tomás Guanipa, por su parte, compartió en redes sociales fotos de su hermano Pedro, en una publicación en la que asegura que “ser familiar de presos políticos es otra forma de estar encarcelado”.

En la lista de trabajadores de los medios que continúan encarcelados destaca el exdiputado Roland Carreño, que sufre un segundo periodo de reclusión luego de ser beneficiado por un acuerdo en el marco de las conversaciones entre el gobierno y la oposición en Barbados.

Después de nueve meses fue detenido nuevamente, en el marco de la represión postelectoral, y ha permanecido tras las rejas a pesar de contar con una orden de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el recuento de 815 detenidos por motivos políticos, el Foro Penal incluye a cuatro adolescentes recluidos luego de las elecciones presidenciales, y 89 extranjeros.

El gobierno de Nicolás Maduro niega que existan presos políticos en el país, y que los detenidos incluidos en la lista del Foro Penal fueron encarcelados por “la comisión de terribles hechos punibles”.

Con EFE y medios locales

