El Ejército israelí entregó este 26 de agosto los resultados preliminares de una indagación sobre el ataque que perpetró un día antes y en el que mató a 20 personas, incluidos cinco periodistas. Según un comunicado castrense, seis de las víctimas eran "terroristas" y en la zona había una cámara instalada por Hamás. Poco antes, la ONU pidió una pesquisa completa y la UE calificó el asalto de “inaceptable”. Entretanto, Alemania sale en defensa de Israel: el Gobierno de Friedrich Merz aseguró que el asalto no tuvo como objetivo a la prensa y remarcó que por ahora no reconocerá al Estado de Palestina.

Crece el asedio del Ejército israelí contra los habitantes de la Franja de Gaza, incluidos los periodistas, y con ello la condena de gran parte de la comunidad internacional.

Este 26 de agosto, el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, declaró que la organización exige investigaciones sobre los asesinatos de Israel en Gaza, incluido el doble atentado contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza y ocurrido un día antes, en el que el Ejército de Benjamin Netanyahu mató a 20 personas. Entre ellas, cinco periodistas y varios rescatistas.

"Es necesario que haya justicia", declaró Al-Kheetan desde Ginebra y subrayó que el número de periodistas asesinados en Gaza plantea muchas preguntas sobre los ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación.

El hecho sigue impactando al mundo luego de que en imágenes difundidas por la agencia de noticias Reuters, se viera claramente cómo- en un segundo ataque en el mismo lugar-un grupo de rescatistas y periodistas que hacían su trabajo y ayudaban a las víctimas de un primer asalto también fueron bombardeadas.

Las agencias de noticias británica Reuters, la estadounidense AP y la cadena árabe ‘Al Jazeera’ para la que trabajaban varios de los reporteros también exigen una investigación exhaustiva sobre esos asesinatos. Más de 200 periodistas han sido asesinados desde que iniciaron las hostilidades de Israel en el enclave-en respuesta al sorpresivo ataque de Hamás-, el 7 de octubre de 2023. La cifra supera la de otros conflictos en la actualidad.

El portavoz de la ONU fue enfático este martes al pedir a Israel que garantice que la investigación, que asegura que abrió, realmente dé resultados, en referencia a las recientes pesquisas militares de ese país que se cerraron sin solución.

"Las autoridades israelíes han anunciado en el pasado investigaciones sobre este tipo de asesinatos (…) Aún no hemos visto resultados ni medidas de rendición de cuentas. Aún no hemos visto los resultados de estas investigaciones y exigimos rendición de cuentas y justicia", declaró Al-Kheetan.

Y es que un informe publicado por Acción contra la Violencia Armada (AOAV) este mes reveló que el 88% de las investigaciones israelíes sobre posibles crímenes de guerra en Gaza fueron clausuradas o quedaron sin resolver. Entre estas indagaciones se encuentran las relacionadas con la muerte de al menos 112 palestinos que esperaban harina en la Ciudad de Gaza en febrero de 2024 y un ataque aéreo que mató a 45 palestinos en una zona de tiendas de campaña en el sur de Gaza en mayo de 2024.

Israel entrega su versión sobre el doble atentado y se justifica

Este martes, poco después de las exigencias de la ONU, el Ejército israelí presentó lo que asegura son los resultados preliminares de una investigación que adelanta y, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, justificó el ataque contra el hospital Nasser.

Según la institución castrense, seis de las 20 personas que murieron eran “terroristas”. Y acusó a uno de ellos de participar “en la infiltración en territorio israelí el 7 de octubre”, en referencia al sorpresivo ataque de Hamás de hace más de 22 meses que detonó la feroz respuesta de ese país, aún en curso, y que ha matado a más de 62.000 personas.

Asimismo, el Ejército de Benjamin Netanyahu justificó lo ocurrido al indicar que en la zona del doble atentado se encontraba “una cámara instalada por Hamás”.

Las tropas “identificaron una cámara instalada por Hamás en la zona del Hospital Nasser, la cual se utilizaba para observar la actividad de las tropas de las FDI y dirigir actividades terroristas contra ellas”, sostuvo el Ejército mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.

“En vista de esto, las tropas actuaron para eliminar la amenaza atacando y desmantelando la cámara, y la investigación demostró que actuaron para eliminar la amenaza. El Jefe del Estado Mayor recibió las conclusiones iniciales presentadas y ordenó que se completara la investigación”, agregó.

El Ejército no aclaró si se refería a una cámara puesta en el lugar por un militante de Hamás que habría huido o si acusa al camarógrafo Hussam al Masri, que trabajaba para la agencia británica de noticias Reuters-una de las víctimas mortales-de pertenecer al grupo islamista.

Según Israel, continuará con la investigación "en mayor profundidad" sobre quién dio la autorización previa al asalto, "incluyendo la munición aprobada para el ataque y el momento de la autorización", así como "el proceso de toma de decisiones sobre el terreno".

Pero, previamente, Israel ha acusado a los periodistas de supuestamente pertenecer o tener vínculos con Hamás para justificar sus asesinatos. La misma declaración que utiliza para dar un motivo sobre los asesinatos de miles de civiles palestinos.

Aumentan las muertes por fuego israelí y hambre

Mientras Israel promete una investigación profunda de lo ocurrido, su Ejército continúa atacando y aumentando las muertes en el sitiado enclave. Este 26 de agosto, los militares del Estado de mayoría judía mataron al menos 51 palestinos, indicaron los recuentos de los hospitales locales, citados por la agencia de noticias EFE.

Los asaltos aumentan en momentos en que Israel prepara el terreno para una nueva ofensiva en toda regla ya anunciada contra Ciudad de Gaza, en el norte, de la que promete "tomar el control". Su plan puede extenderse hacia todo el enclave, según ha sugerido la Administración de Benjamin Netanyahu.

A las muertes por fuego se suman las de hambre, en medio del estricto bloqueo israelí que sigue impidiendo el paso suficiente de alimentos, pese a algunas flexibilizaciones resalta la ONU. En las últimas 24 horas, otras tres personas murieron por hambre, lo que eleva el total de víctimas mortales por esa causa a al menos 303, incluidos 117 niños, indica el Ministerio de Salud del enclave, citado por la cadena árabe 'Al Jazeera'.

La hambruna ya fue declarada de manera oficial por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), de Naciones Unidas, en la Gobernación de Gaza, el pasado 22 de agosto. La situación puede extenderse a otras zonas del enclave en los próximos días, destacó la organización.

UE tilda ataques contra periodistas de “inaceptables”; Alemania sale en defensa de Israel

En una rueda de prensa este 26 de agosto, el portavoz de la Comisión Europea (CE), Anouar El Anouni, destacó que el doble atentado de Israel contra el hospital Nasser fue "completamente inaceptable".

"Los civiles y los periodistas deben estar protegidos por el derecho internacional (…) Los civiles en Gaza han sufrido demasiado tiempo y es hora de romper el ciclo de violencia", remarcó Anouar El Anouni.

Pero la condena de la UE, la ONU, las organizaciones de libertad de prensa y de algunos gobiernos contrasta con la postura de Alemania.

Marcado por su compromiso con Israel con profundas raíces en la historia, Berlín vuelve a poner sobre la mesa su alianza con el Estado de mayoría judía, pese a los crímenes que repite a diario.

El canciller alemán, Friedrich Merz, salió en defensa de las acciones del Ejército israelí este martes cuando declaró que no cree que el ataque contra el hospital en el que fueron asesinados los periodistas y rescatistas tuviera como objetivo a los reporteros.

Merz también expresó confianza en las investigaciones contra Israel hechas por el mismo país. “Tanto el Ejército como el Gobierno de Israel han prometido iniciar una investigación exhaustiva sobre este incidente. Y me gustaría esperar los resultados de esta investigación antes de emitir un juicio definitivo", sostuvo.

Cientos de exembajadores de la UE piden medidas urgentes sobre Gaza

La condena a las constantes matanzas en la Franja de Gaza también llegó por parte de 209 exembajadores de la Unión Europea (UE) que en una carta pública pidieron medidas urgentes ante los letales hechos en el sitiado enclave y en Cisjordania ocupada.

“Si la UE no actúa colectivamente, los Estados miembros deben tomar medidas, individualmente o en grupos más pequeños, para apoyar los derechos humanos y el derecho internacional”, señala la misiva, que presenta nueve posibles enfoques.

Las medidas que piden incluyen la suspensión de las licencias de exportación de armas a Israel, la prohibición del comercio de bienes y servicios con asentamientos ilegales y la prohibición de que los centros de datos europeos reciban, almacenen o procesen datos del Gobierno israelí o de fuentes comerciales si están relacionados con la presencia y las actividades del Estado de mayoría judía en Gaza y en otros lugares de los Territorios Palestinos ocupados.

“Esto nos conmovió profundamente (…) Hay tal consternación ahora en las instituciones que la gente dice basta. No podemos quedarnos paralizados si los 27 (Estados miembros) no toman medidas, eso traiciona nuestros valores. Por eso, hemos propuesto nueve medidas que pueden implementarse a nivel estatal o por grupos de estados”, afirmó, citado por el diario británico ‘The Guardian’, Sven Kühn von Burgsdorff, exrepresentante de la UE en el territorio palestino y miembro de un grupo directivo de seis exdiplomáticos que coordina la iniciativa, que comenzó a mediados de julio.

“Los gobiernos europeos están perdiendo credibilidad no solo en el sur global, sino también ante nuestros propios ciudadanos, en todos los Estados miembros”, agregó.

Von Burgsdorff también citó una encuesta realizada en su Alemania natal, tradicionalmente un firme defensor de Israel, que mostró que el 80% de la población está en desacuerdo con las acciones de Israel en Gaza y dos tercios quieren que el Gobierno tome medidas.

Con Reuters, EFE y medios locales

