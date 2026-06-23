El ataque deliberado contra menores de edad en la Franja de Gaza "es uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida por parte de las autoridades y fuerzas israelíes de destruir al pueblo palestino total o parcialmente", concluye el más reciente informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos divulgado este martes 23 de junio.

El documento de 22 páginas, presentado en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, revela una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas entre los niños palestinos, incluso después de que entrara en vigor el alto el fuego de octubre de 2025.

Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, aseguró que hay pruebas de que los niños palestinos han sido "deliberadamente" atacados y asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes. Incluso, el informe reporta la identificación de unidades militares de Israel responsables de algunos de estos ataques.

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Naciones Unidas también acusa a las tropas israelíes de usar la violencia sexual contra menores como parte de una "humillación colectiva".

Las separaciones familiares, los desplazamientos reiterados, el hambre y el colapso de la educación y la atención sanitaria son otros padecimientos que han soportado los menores palestinos durante la ofensiva israelí. Además, han sido detenidos y sometidos a torturas y malos tratos en prisiones y centros de detención en Israel, siempre según denuncia la ONU.

Más de 21.200 menores de edad han muerto en ataques israelíes en Gaza desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, casi un tercio del total de víctimas palestinas de la guerra —que superan las 73.000 fallecidos—, señala el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Entre ellos, 265 niños fueron asesinados tras el anuncio de alto el fuego declarado hace ocho meses.

La comisión afirmó que las fuerzas israelíes continuaron utilizando municiones de alta potencia y armas con efectos de amplio alcance en zonas residenciales densamente pobladas, a pesar del creciente número de víctimas infantiles. "Esto indica que tales ataques, que causaron la muerte de tantos niños, fueron intencionados", concluyó.

Niños palestinos desplazados se abren paso mientras huyen en medio de una operación militar israelí, en la ciudad de Gaza, el 1 de septiembre de 2025.

La pesquisa constató que los ataques contra centros sanitarios y de reproducción afectaron a la supervivencia de los recién nacidos y registraron un aumento de los abortos espontáneos, y que casi todos los niños de Gaza necesitaban apoyo psicológico.

Los investigadores creen que los menores fueron agredidos de forma colectiva porque las fuerzas de seguridad israelíes vinculan a la población civil en su conjunto con Hamás y otros grupos armados.

"Al atacar a los niños, Israel está minando la capacidad del pueblo palestino para existir y determinar su futuro", condenó Srinivasan Muralidhar.

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Crímenes de lesa humanidad en Cisjordania

En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, los investigadores de Naciones Unidas constataron un fuerte aumento de la violencia ejercida por los colonos israelíes contra los niños palestinos y documentaron casos de tortura, incluida la violencia sexual y de género, durante arrestos y detenciones masivas.

Los menores de edad, en particular los varones, han sido sometidos a malos tratos sistemáticos en los centros de detención, incluyendo desnudamientos forzados, palizas y privación de alimentos, condiciones que la comisión de la ONU señala como crímenes de lesa humanidad.

A la sombra de la guerra en la Franja de Gaza, la colonización israelí en Cisjordania se ha recrudecido, bajo la protección del ejército israelí —según denuncias previas de la ONU— y con el apoyo del gobierno de Benjamin Netanyahu, que anunció a mediados de junio una inversión de 330 millones de dólares para materializar nuevos asentamientos en Cisjordania, aprobados durante los últimos tres años.

De momento, los asentamientos solo cuentan con infraestructura limitada, pero con ese presupuesto se podrán construir carreteras de acceso, sistemas de alcantarillado, conexiones de agua y complejos de viviendas temporales.

El avance del colonialismo en Cisjordania ha aumentado los ataques contra los locales. En los tres últimos meses, organizaciones israelíes han registrado más de 400 actos de violencia contra palestinos en Cisjordania perpetrados por colonos, generalmente por la noche.

El incendio de vehículos, casas y mezquitas, así como el robo de ovejas o las pintadas con mensajes de odio, son noticias cada vez más frecuentes en este territorio palestino.

No obstante, Israel afirma que las conclusiones del informe sobre Cisjordania omiten el contexto de la "constante amenaza terrorista" a la que, según el gobierno sionista, respondían las fuerzas de seguridad israelíes.

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Israel reduce el informe a una "pieza de propaganda"

El Ministerio de Exteriores israelí calificó este martes como "una pieza de propaganda" el informe publicado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos (COI), a la que acusó de "demagogia".

"Israel rechaza categóricamente esta última farsa difamatoria, así como todos los demás informes difamatorios de la COI", concluye el comunicado israelí, publicado en sus redes sociales.

El gobierno de Benjamin Netanyahu criticó que el texto busca "señalar y vilipendiar a Israel" en lugar de "esclarecer los hechos". Además, sostuvo que la ONU omite pruebas de atrocidades cometidas por milicias armadas como Hamás, incluido el asesinato y secuestro de menores israelíes.

Aún más, Exteriores cuestionó la metodología de comprobación de la comisión de Naciones Unidas, al afirmar que carece de "mecanismos creíbles de verificación para sus afirmaciones".

El comunicado, replicado por la misión de Israel en Ginebra, contradice a la ONU al asegurar que Israel "se esfuerza constantemente por minimizar el daño a los niños, incluso en situaciones de conflicto".

El Gobierno de Netanyahu asegura que la comisión desconoce su papel en la facilitación de vacunas, el acceso del personal médico y el establecimiento de hospitales de campaña. Además, acusa a Hamás de desviar sistemáticamente la ayuda humanitaria y el combustible destinados a los hospitales, unas acusaciones que la milicia ha negado.

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Prontuario contra Israel por genocidio

El grupo de expertos de la ONU ya había señalado a Israel el año pasado por haber cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza y que altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, incitaron a estos actos. Israel calificó entonces las acusaciones de escandalosas.

Un año más tarde, el Ejecutivo israelí ha definido el nuevo documento como el "segundo informe difamatorio de la comisión".

Al margen de la ONU, otras instituciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Forensic Architecture o la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS) han acusado al gobierno de Netanyahu por genocidio contra la población palestina.

Estos señalamientos en el plano político también se han replicado en el espectro judicial con la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de diciembre de 2023.

Islandia y Países Bajos se sumaron a esa causa por genocidio contra Israel en marzo de 2026.

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Con Reuters y EFE

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