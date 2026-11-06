Las negociaciones avanzan a buen ritmo. El bloque de oposición en Israel, encabezado por el centrista Gadi Eisenkot (partido Yashar), se reunió el martes 3 de noviembre para "discutir y coordinar los próximos pasos" tras las elecciones legislativas. La posibilidad de sumar el apoyo de los partidos árabes, lo que situaría a Eisenkot como favorito para formar Gobierno, ocupa un lugar central en las conversaciones.

Dentro del bloque opositor, el dirigente de izquierda Yair Golan se mostró a favor de una alianza con los partidos árabes, mientras que el líder de derecha Avigdor Lieberman se opuso rotundamente. Por su parte, Yashar y el partido Juntos todavía no han definido sus posiciones.

Se trata de la primera reunión del bloque opositor desde las elecciones del 27 de octubre, que no arrojaron una mayoría clara ni para la coalición de Benjamin Netanyahu, que obtuvo 53 escaños, ni para el bloque encabezado por Gadi Eisenkot, que consiguió 48.

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La principal incógnita gira en torno al papel que la oposición podría otorgar a las formaciones árabes Raam y la Lista Unificada, que lograron un récord histórico de 19 escaños de los 120 que componen el Parlamento israelí.

Todos los partidos que integran el bloque opositor aseguraron que propondrán a Gadi Eisenkot como próximo primer ministro ante el presidente Isaac Herzog, quien comenzó el miércoles las consultas para la formación de un nuevo Gobierno. Los partidos árabes también dieron a entender que respaldarían su candidatura.

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Netanyahu propone un "Gobierno de unidad amplia" sin los partidos árabes

Por su parte, Benjamin Netanyahu hizo un llamado a formar una amplia coalición de Gobierno bajo su liderazgo, pero excluyendo a los partidos árabes, a los que atacó reiteradamente durante la campaña electoral y después de los comicios, presentándolos como una amenaza para la supervivencia de Israel.

Los dirigentes de estas formaciones, por su parte, califican de "racista" al Gobierno de Netanyahu.

"Buscamos establecer un Gobierno amplio con nuestros socios y con cualquier partido que quiera sumarse y que no apoye el terrorismo. Estoy abierto al diálogo sobre esta cuestión", declaró Netanyahu a través del canal de Telegram de su partido, el Likud.

"La sociedad israelí no quiere un Gobierno que dependa de Raam y de la Lista Conjunta", añadió el primer ministro, quien acusó a ambas formaciones de "apoyar el terrorismo y negar la existencia del Estado judío".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus seguidores durante un acto electoral en Jerusalén, en la madrugada del 28 de octubre de 2026.

Los dirigentes de estos partidos condenaron los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre, aunque evitaron calificar formalmente de terrorista al movimiento islamista palestino.

En cuanto al reconocimiento de Israel como Estado judío, el líder de Raam ha aceptado esa definición, mientras que otros dirigentes de partidos árabes la rechazan.

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El presidente Isaac Herzog inicia las consultas con los partidos

Yashar pareció descartar la posibilidad de sumarse a una coalición encabezada por Netanyahu, aunque sin excluirla de manera definitiva, mientras que la posición del partido Juntos, de centroderecha, sigue siendo ambigua.

El presidente Isaac Herzog comenzó el miércoles 4 de noviembre a recibir a los representantes de los partidos, empezando por las formaciones que obtuvieron menos escaños en las elecciones.

Según la práctica política israelí, el mandatario debe encargar la formación de Gobierno al candidato que reúna el mayor respaldo entre los partidos, teniendo en cuenta su representación parlamentaria. Este escenario sitúa a Gadi Eisenkot como favorito para recibir el mandato.

En el bloque de Benjamin Netanyahu, se espera que sus aliados de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir recomienden al primer ministro saliente, salvo una sorpresa mayúscula. Según informaciones de la prensa, el partido ultraortodoxo Shas también respaldaría su candidatura, mientras que la posición de la otra formación ultraortodoxa sigue sin estar clara.

En principio, el presidente tiene hasta el 11 de noviembre para tomar una decisión. El candidato designado dispondrá entonces de 28 días, prorrogables por otros 14, para formar una coalición capaz de obtener la confianza del Parlamento.

Si fracasa en su intento, el presidente podrá encomendar la tarea a otro candidato, que contará también con un plazo de 28 días. Si persiste el bloqueo, el mandato pasará al Parlamento, que deberá intentar reunir el apoyo de al menos 61 diputados.

Si esta última alternativa tampoco prospera, la Knesset, el Parlamento israelí, quedará disuelta y se convocarán nuevas elecciones en un plazo de 90 días.

Este artículo es una adaptación de su original en francés.

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