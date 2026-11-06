El periodista colombiano Walter López fue víctima de un atentado el miércoles 4 de noviembre, cuando varios hombres armados ingresaron a su vivienda en el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander (noreste de Colombia), según denunció este jueves la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

López, director de la revista 'Debate Político', precisó que los hombres lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego y luego dispararon varias veces contra el suelo.

"Mientras lo agredían, manifestaron que el ataque en su contra era 'por sapo'", detalló la FLIP en un comunicado en su cuenta de la red social X.





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La organización recordó que, hace dos semanas, López informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había notificado el retiro de su dispositivo de seguridad, que incluía un escolta y un chaleco blindado.

"En uno de los mensajes le enviaron una fotografía de su casa e hicieron referencia a su trabajo periodístico y advirtieron que tomarían represalias contra su familia", señaló la FLIP, organización que monitorea las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia.

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Según relató el periodista, quienes lo amenazaron se identificaron como integrantes de la banda criminal ‘Los R-15’.

"Ante lo ocurrido, solicitamos a la UNP Colombia que asigne un esquema de seguridad por trámite de emergencia a Walter López", exigió la FLIP.

Además, pidió a la Fiscalía General y a la Policía investigar las denuncias que López había presentado, al tiempo que instó a las fuerzas del orden a “garantizar su seguridad mediante un acompañamiento integral que permita prevenir nuevas agresiones".

Colombia registra cuatro asesinatos de periodistas en lo que va del año, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso más reciente es el de Julián Hincapié, periodista comunitario y defensor de derechos humanos del municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia, cuyo cuerpo fue hallado sin vida a principios de octubre, tras permanecer tres semanas desaparecido.

El crimen de Hincapié se suma a los de los periodistas Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera, asesinados en mayo y junio, respectivamente, mientras ejercían su trabajo.

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La fiscalía ultima un protocolo especial para la violencia contra periodistas

El atentado contra Walter López tiene lugar en medio de los esfuerzos de la Fiscalía General de Colombia y la FLIP para elaborar un protocolo de investigación para los casos de violencia contra periodistas y comunicadores, que se espera esté listo a finales de este año.

La iniciativa pretende reducir la impunidad de estos delitos, identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales y considerar la actividad periodística de las víctimas como un posible móvil de los ataques.

Según datos de la FLIP, desde 1977 se han registrado en Colombia 172 asesinatos de periodistas por razones vinculadas a su profesión. De estos casos, solo uno ha sido esclarecido en su totalidad, con la identificación de los autores materiales e intelectuales.

Con EFE

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