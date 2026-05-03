Dos activistas que participaron en una flotilla de ayuda con destino a Gaza han sido trasladados a Israel para ser interrogados, informó el sábado el ministerio de Asuntos Exteriores, después de que las embarcaciones fueran interceptadas por las fuerzas israelíes.

La flotilla de más de 50 embarcaciones había zarpado de puertos de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza y llevar suministros al devastado territorio palestino.

Fueron interceptados por las fuerzas israelíes en aguas internacionales frente a Grecia a primera hora del jueves.

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Israel afirmó haber retirado a unos 175 activistas de la flotilla, pero los organizadores acusaron al personal israelí de "secuestrar" a 211 personas.

Dos de ellos, el español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron trasladados a Israel "para ser interrogados por las autoridades policiales", según informó el ministerio de Asuntos Exteriores en X.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, denunció como "ilegal" la detención de Abu Keshek por parte de Israel, advirtiendo que se produce en un momento en que las relaciones entre ambos países ya están deterioradas.

"Estamos ante una detención ilegal en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes, por lo que Saif Abu Keshek debe ser puesto en libertad inmediatamente para que pueda regresar a España", declaró Albares a la emisora de radio Rac1.

"Este es un episodio que tensa aún más nuestra relación… (con Israel) por lo inaceptable de esta situación, porque un Estado no se conduce de esta manera".

Deterioro de los lazos

Las relaciones entre Israel y España han caído en picada desde la guerra de Gaza, luego de los ataques transfronterizos de Hamás de octubre de 2023 y la respuesta de Israel en la Franja de Gaza, que se ha mostrado indignado por las incesantes críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su bombardeo del territorio palestino.

Ambos países han retirado a sus embajadores.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que los dos activistas estaban afiliados a una organización sancionada por el Tesoro de Estados Unidos.

Dicho grupo —la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA)— ha sido acusado por Washington de "actuar clandestinamente en nombre del" grupo militante palestino Hamás.

El Tesoro afirmó que la entidad había desempeñado un papel en la organización de otras flotillas con destino a Gaza destinadas a romper el bloqueo de Israel.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que Abu Keshek era un miembro destacado de la PCPA. Dijo que Ávila también estaba vinculado a la organización y era "sospechoso de actividad ilegal".

"Ambos recibirán una visita consular de los representantes de sus respectivos países en Israel", señaló el ministerio.

Albares rechazó la acusación, afirmando: "La información que yo mismo he solicitado indica que no es posible establecer ningún vínculo entre Saif Abu Keshek y Hamás".

Ávila figuró entre los organizadores de una flotilla que intentó llevar ayuda a Gaza en 2025. Aquel intento también fue interceptado por las fuerzas israelíes.

Activistas "golpeados"

Israel controla todos los puntos de entrada a Gaza y el territorio está bajo bloqueo israelí desde 2007.

A lo largo de la guerra de Gaza se ha producido escasez de suministros críticos en el territorio palestino, e Israel ha cortado la ayuda por completo en algunos momentos.

Los organizadores de la última flotilla afirmaron que la interceptación israelí tuvo lugar a más de 1.000 kilómetros de Gaza.

Afirmaron que sus equipos fueron destrozados y que la intervención les dejó ante una "trampa mortal calculada en el mar".

Decenas de activistas interceptados desembarcaron el viernes en la isla griega de Creta, según un periodista de la AFP.

Los organizadores publicaron fotos en X que mostraban a dos activistas con hematomas en la cara, mientras que un participante afirmó en una grabación que las fuerzas israelíes les habían "golpeado" en "varias ocasiones".

Hamás condenó la interceptación e instó a los grupos de derechos humanos a emprender acciones legales contra las autoridades israelíes por "crímenes contra la Flotilla Global Sumud, garantizando que no gocen de impunidad".

El primer viaje mediterráneo de la Flotilla Global Sumud a Gaza en el verano y otoño de 2025 atrajo la atención mundial, antes de que las fuerzas israelíes interceptaran los barcos frente a las costas de Egipto y Gaza a principios de octubre.

Los miembros de la tripulación, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fueron detenidos y expulsados por las fuerzas israelíes.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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