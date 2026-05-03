Lo esencial:

La Guardia Revolucionaria asegura que Estados Unidos tiene dos opciones en el actual conflicto con Irán: e mbarcarse en una operación militar "imposible" o aceptar un "mal acuerdo" con la República Islámica.

El diputado Hassan Fadlallah afirma que Hezbolá tiene la capacidad de hacer fracasar cualquier acuerdo derivado de las negociaciones directas entre Líbano e Israel.

derivado de las negociaciones directas entre Líbano e Israel. Siete países del bloque, liderados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron aumentar la producción en 188.000 barriles diarios para junio con el fin de estabilizar el mercado.

para junio con el fin de estabilizar el mercado. Ataques de Israel en el sur de Líbano, que dejan un muerto y ocho heridos según el ministerio de Salud libanés, traspasaron la "línea amarilla", su propio límite impuesto en la tregua.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 3 de mayo relacionadas con la guerra que comenzó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales.

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