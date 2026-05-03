Lo esencial:

  • La Guardia Revolucionaria asegura que Estados Unidos tiene dos opciones en el actual conflicto con Irán: embarcarse en una operación militar "imposible" o aceptar un "mal acuerdo" con la República Islámica. 
  • El diputado Hassan Fadlallah afirma que Hezbolá tiene la capacidad de hacer fracasar cualquier acuerdo derivado de las negociaciones directas entre Líbano e Israel.
  • Siete países del bloque, liderados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron aumentar la producción en 188.000 barriles diarios para junio con el fin de estabilizar el mercado.
  • Ataques de Israel en el sur de Líbano, que dejan un muerto y ocho heridos según el ministerio de Salud libanés, traspasaron la "línea amarilla", su propio límite impuesto en la tregua.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 3 de mayo relacionadas con la guerra que comenzó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales. 

France24

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