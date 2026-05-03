Lo esencial:
- La Guardia Revolucionaria asegura que Estados Unidos tiene dos opciones en el actual conflicto con Irán: embarcarse en una operación militar "imposible" o aceptar un "mal acuerdo" con la República Islámica.
- El diputado Hassan Fadlallah afirma que Hezbolá tiene la capacidad de hacer fracasar cualquier acuerdo derivado de las negociaciones directas entre Líbano e Israel.
- Siete países del bloque, liderados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron aumentar la producción en 188.000 barriles diarios para junio con el fin de estabilizar el mercado.
- Ataques de Israel en el sur de Líbano, que dejan un muerto y ocho heridos según el ministerio de Salud libanés, traspasaron la "línea amarilla", su propio límite impuesto en la tregua.
A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 3 de mayo relacionadas con la guerra que comenzó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, y la posterior respuesta de Teherán:
Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales.
Compartir esta nota