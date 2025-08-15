Al menos 54 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas en los ataques del Ejército israelí, que recrudece especialmente las embestidas contra Ciudad de Gaza, en medio del plan por "tomar el control" de esa zona, que puede extender a todo el territorio palestino. En paralelo, otras cuatro personas murieron de hambre, lo que eleva a 239 el total de víctimas mortales en el enclave por esa causa.

La ofensiva israelí en la Franja de Gaza no cesa. Bombardeos por aire y ataques con tanques azotaron han azotado con especial fuerza Ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, entre la noche del miércoles y este jueves 14 de agosto.

Al menos ocho personas fueron asesinadas cuando un tanque israelí disparó contra una casa en el barrio de Zeitoun, en la Ciudad de Gaza, mientras que un hombre murió en un asalto aéreo contra un edificio en la zona de Shejaia, declararon residentes gazatíes y personal médico.

Las autoridades sanitarias del sitiado territorio afirmaron haber recibido llamadas desesperadas de familias atrapadas y heridas en Zeitoun, zona a la que las ambulancias no podían acceder.

“Las explosiones son casi incesantes en las zonas orientales de Gaza, principalmente en Zeitoun y Shejaia. La ocupación israelí está destruyendo las casas allí, según nos cuentan algunos amigos que viven cerca”, afirmó a la agencia de noticias Reuters, el gazatí Ismail, de 40 años.

“Por la noche, rezamos por nuestra seguridad mientras las explosiones se hacen más fuertes y cercanos", continuó.

Otras dos personas murieron en un ataque con tanques en Tuffah, otro suburbio de la Ciudad de Gaza, según la misma fuente.

En total, son 54 las personas muertas en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza, como consecuencia del fuego israelí, precisó el Ministerio de Salud del territorio palestino asediado.

En total, más de 61.000 palestinos, incluidos miles de niños, han sido asesinados desde el inicio de las hostilidades israelíes, el 7 de octubre de 2023, tras el sorpresivo ataque de Hamás.

Aumentan las muertes por hambre en Gaza

Cuatro personas más murieron de hambre y desnutrición en el territorio en las últimas 24 horas, según informó el jueves el Ministerio de Salud de Gaza.

Estas nuevas víctimas elevan el total de muertos por hambre a 239, incluidos 106 niños, desde que comenzó la guerra, según la misma fuente.

Frente a estas cifras dramáticas, la ONG Médicos Sin Fronteras, a través de la voz de Natasha Davies, responsable de actividades de enfermería de la organización, denunció los obstáculos impuestos por Israel para detener la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

“Hemos enviado un par de camiones a Gaza, pero en realidad es solo una gota en el océano (…) Dirigimos principalmente un hospital de cirugía traumatológica, por lo que todos los pacientes tienen algún tipo de herida que hay que tratar con los suministros que recibimos de forma intermitente”, explicó Davies por videollamada a Al Jazeera, desde la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza.

“Es una catástrofe humanitaria. Hay centros de GHF, que son mataderos disfrazados de ayuda, que provocan incidentes con víctimas múltiples, lo que nos obliga a tratar más heridos con recursos limitados”, afirmó.

De hecho, según reporta la cadena árabe 'Al Jazeera', otra persona murió cerca de un punto de ayuda humanitaria de la controvertida asociación Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, su sigla en inglés) en la localidad de Rafah, en el sur del enclave palestino.

Por su lado, Israel cuestiona las cifras de desnutrición y hambre comunicadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

Discusiones entre Hamás y las autoridades egipcias en El Cairo

Mientras el balance de víctimas en Gaza aumenta día tras día, Egipto trata de reactivar las negociaciones de cese al fuego, acogiendo desde el martes una delegación de Hamás en el Cairo, la capital.

La delegación, encabezada por el jefe del grupo palestino en Gaza, Jalil al Haya, “continúa sus reuniones con las autoridades egipcias”, que median en el conflicto junto con Qatar y Estados Unidos, aseguró el canal de televisión egipcia 'Al Qahera News'.

El medio de comunicación aseguró que el grupo palestino expresó durante las reuniones “su deseo de reanudar rápidamente las negociaciones”, suspendidas en julio.

Por su parte, una fuente de seguridad egipcia reafirmó este jueves a la agencia de noticias EFE que El Cairo “intensifica sus contactos con todas las partes para superar los puntos de divergencia” entre Israel y Hamás, y alcanzar un “acuerdo global” entre ambas partes.

La última ronda de conversaciones indirectas en Qatar fracasó a finales de julio, con Israel y Hamás intercambiando acusaciones por la falta de avances en la propuesta estadounidense de una tregua de 60 días y un acuerdo para la liberación de rehenes.

Hasta el momento, y a pesar de los esfuerzos egipcios, las diferencias entre las partes siguen imponiéndose en puntos clave, como el alcance de la retirada militar israelí y las exigencias de desarme del grupo palestino.

Además, el Ejército israelí aprobó el miércoles13 de agosto el plan de una nueva ofensiva para controlar Ciudad de Gaza, aunque puede extenderse a todo el enclave, lo que no augura ninguna desescalada en la guerra a corto plazo.

