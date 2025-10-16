El ministro de Defensa de Israel advirtió el miércoles que los combates en Gaza se reanudarán si Hamás no cumple plenamente con un acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos, tras la devolución parcial de los restos de rehenes. La frágil tregua ha permitido intercambios de rehenes y prisioneros, pero las disputas sobre los cuerpos no devueltos y el acceso humanitario siguen elevando las tensiones.

El ministro de Defensa de Israel amenazó este miércoles con reanudar los combates si Hamás no respeta los términos del alto el fuego respaldado por Estados Unidos que detuvo la guerra en Gaza.

La declaración de la oficina del ministro Israel Katz se produjo después de que Hamás entregara los restos de otros dos rehenes fallecidos, alegando que no podía recuperar más cuerpos de entre los escombros de Gaza sin equipo especializado.

Desde el lunes, bajo un acuerdo de alto el fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump, el grupo islamista palestino ha entregado a Israel 20 rehenes sobrevivientes a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos liberados de cárceles israelíes.

Antes de que se entregaran los dos cuerpos el miércoles por la noche, Hamás ya había devuelto los restos de siete de los 28 rehenes fallecidos identificados, además de un octavo cuerpo que Israel dijo no correspondía a un rehén.

“Si Hamás se niega a cumplir el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para lograr la derrota total de Hamás, cambiar la realidad en Gaza y alcanzar todos los objetivos de la guerra”, señaló la oficina de Katz.

El brazo armado de Hamás afirmó que los dos cuerpos entregados serían los últimos por el momento, quedando muy por debajo de la exigencia del plan de devolver todos los cuerpos.

“La Resistencia ha cumplido su compromiso con el acuerdo al entregar a todos los prisioneros israelíes vivos bajo su custodia, así como los cuerpos a los que pudo acceder”, indicó en un comunicado en redes sociales las Brigadas Ezzedine Al-Qassam.

“En cuanto a los cuerpos restantes, su recuperación requiere esfuerzos extensos y equipo especializado. Estamos haciendo grandes esfuerzos para cerrar este capítulo”.

No obstante, asesores estadounidenses de alto nivel afirmaron el miércoles, tras la amenaza israelí de reanudar los combates, que Hamás todavía tiene la intención de cumplir el acuerdo.

“Seguimos recibiendo de ellos la intención de honrar el pacto. Quieren verlo completado en ese sentido”, dijo uno de los asesores a periodistas bajo condición de anonimato.

Aun así, cualquier retraso en la devolución de los cuerpos restantes probablemente aumente la presión interna sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para vincular la ayuda humanitaria al destino de los cuerpos.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, del ala ultraderechista, ha amenazado con cortar el suministro de ayuda humanitaria vital a Gaza si Hamás no devuelve los restos de los soldados que aún retiene en el territorio palestino.

Riesgo humanitario

Israel, por su parte, transfirió otros 75 cuerpos de palestinos que estaban bajo su custodia al Hospital Nasser, en el sur de Gaza, elevando el total devuelto a 120, según informó el ministerio de salud controlado por Hamás.

Según el plan de Trump, Israel debe devolver 15 palestinos fallecidos por cada rehén israelí muerto.

Con el acuerdo en marcha, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, instó a Israel a abrir de inmediato todos los cruces hacia Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria.

“Debe ocurrir ahora. Queremos que ocurra de inmediato como parte de este acuerdo”, dijo Fletcher a la AFP en una entrevista en El Cairo el miércoles, antes de su viaje previsto a la frontera de Gaza.

El medio público israelí KAN había informado que el cruce de Rafah hacia Egipto se reabriría, pero esto no ocurrió, y un portavoz israelí no respondió a una solicitud de comentarios de AFP.

Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinación de Ayuda de Emergencia, tiene previsto visitar el cruce de Rafah el jueves. Es el único punto fronterizo que conecta Gaza con el mundo sin pasar por Israel.

Posibles violaciones

La Defensa Civil de Gaza, que opera como fuerza de rescate bajo control de Hamás, informó que fuego israelí mató a tres palestinos el miércoles, incluidos dos que intentaban regresar a sus hogares en el barrio de Shuyaiya, en la ciudad de Gaza.

El ejército israelí declaró que “varios sospechosos fueron identificados cruzando la línea amarilla y acercándose” a las tropas en el norte de la Franja, refiriéndose a la línea hasta la cual el ejército israelí se habían replegado bajo el acuerdo de alto el fuego.

El ejército añadió que esto “viola el acuerdo” y que “las tropas eliminaron la amenaza atacando a los sospechosos”.

La guerra, desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, provocó una catástrofe humanitaria en Gaza, donde la población dependía de una ayuda que fue severamente restringida o directamente bloqueada.

A finales de agosto, las Naciones Unidas declararon hambruna en la gobernación de Gaza, afirmación rechazada por Israel. El restablecimiento de la ayuda figura entre los 20 puntos del plan de Trump para Gaza.

Otro desafío político es el desarme de Hamás, exigencia que el grupo militante se niega a aceptar.

Hamás está reforzando su control sobre las ciudades en ruinas de Gaza, pero Israel y Estados Unidos insisten en que el grupo no puede tener ningún papel en el futuro gobierno del territorio.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más