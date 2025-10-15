El Ejército israelí aseguró este 15 de octubre que uno de los cuatro cuerpos de rehenes entregados por Hamás en la noche del martes no es de un secuestrado, sino probablemente de un gazatí. En simultáneo, las autoridades forenses identificaron los tres cadáveres restantes: Eitan Levy, Uriel Baruch y el soldado Tamir Nimrodi. Entretanto, algunos camiones entraron a Gaza por cruces distintos a Rafah, cerrado por los retrasos en la entrega de los secuestrados muertos.

Tras las evaluaciones forenses, el Ejército de Israel informó que uno de los cuatro cuerpos entregados en la noche del martes no corresponde a ningún rehén.

Israel identificó a los tres muertos restantes: Eitan Levy, de 53 años, Uriel Baruch, de 35 años, y el soldado Tamir Nimrodi, de 19 años.

Hamás reiteró su compromiso con el acuerdo, mientras subraya las dificultades para hallar los cuerpos de los secuestrados muertos en el devastado enclave.

de los secuestrados muertos en el devastado enclave. Varios camiones con combustible y ayuda humanitaria entraron a Gaza por el cruce de Kerem Shalom y otros en las últimas horas, declaró un funcionario israelí. El Gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene cerrado el paso de Rafah por la tardanza en la entrega de los rehenes muertos.

A continuación, las principales noticias de este 15 de octubre, la sexta jornada de la primera fase del llamado “plan de paz” entre Israel y Hamás en Gaza, impulsado por EE. UU.:

