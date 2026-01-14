"Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la pérdida resultante de vidas civiles inocentes, especialmente entre los jóvenes". De esta forma, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Irani, respondió a publicaciones del presidente estadounidense en redes sociales, en las que animó a los manifestantes a seguir presionando.

Saeid dirigió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que acusó a Trump de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, integridad territorial y seguridad nacional de su país.

La comunicación de Saeid se produce luego de que Trump exhortara a los iraníes a continuar sus protestas, con la promesa de que "la ayuda está en camino".

ONG Hengaw denuncia una masacre

La cifra de los que han perdido la vida como consecuencia de la represión para sofocar las protestas en Irán podría superar las 2500 personas, de acuerdo con la ONG de defensa de los derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega.

Citando informes en el terreno que han verificado "a diario la identidad de las víctimas y la publicación de los nombres confirmados", la organización estima que más de 2500 víctimas han caído como consecuencia de una "política de represión sistemática, coordinada y extendida".

Según Hengaw esta campaña ha resultado en "la muerte premeditada de civiles, incluyendo niños, el amplio uso de fuerza letal, el establecimiento de tribunales sumarios, detenciones masivas arbitrarias y la militarización de espacios urbanos para infundir miedo y terror en la población".

El boletín agrega que se ha recibido información creíble de que las fuerzas gubernamentales han dirigido sus ataques contra instalaciones médicas, y que ésta y otras atrocidades han quedado enmascaradas bajo el apagón de comunicaciones que se extiende desde el 8 de enero.

"Esta acción dirigida y deliberada ha bloqueado el acceso a la información y a la libre comunicación, y refleja el esfuerzo sistemático de las autoridades por ocultar la verdad de la escala de los crímenes cometidos y evitar el escrutinio internacional y la rendición de cuentas", agregó el comunicado.

Otra organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, pidió la intervención de Naciones Unidas para llevar adelante una investigación sobre los hechos.

"El Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben abordar urgentemente estas atrocidades y advertir a los responsables de que la justicia les alcanzará algún día", agregó HRW en un comunicado.

Witkoff se reunió con Reza Pahlavi

El portal Axios informó que el enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, se reunió el pasado fin de semana con Reza Pahlavi, hijo mayor del Sha Mohammad Reza Pahlavi, último monarca de la nación persa antes del triunfo de la Revolución Islámica que dio origen al régimen de los ayatolás.

Axios cita a un alto funcionario estadounidense que dijo que el encuentro formaría parte de los esfuerzos de Pahlavi por posicionarse como una alternativa en caso de un quiebre de la teocracia en el poder en Teherán.

Sin embargo, el medio aseguró que las consideraciones de la Casa Blanca en torno a este escenario todavía se encuentran en una etapa "relativamente temprana".

Ofensiva diplomática en marcha

Italia se unió a los países que han convocado a embajadores iraníes en su territorio, para pedir explicaciones en torno a lo que el canciller Antonio Tajani ha definido como una "situación absolutamente inaceptable".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también se refirió a los eventos en Irán y calificó de "repugnante" el nivel de violencia ejercido contra los manifestantes, además de advertir que los países de la alianza atlántica se encuentran en "contacto constante" para evaluar el escenario.

“Este régimen opresivo de Teherán está aplicando ahora una fuerza y una violencia masivas contra su propia población. Hay muchos informes que hablan de numerosas muertes. Me parece repugnante”, afirmó Rutte ante un grupo de miembros del Parlamento Europeo.

Por su parte, la ministra de Exteriores británica Yvette Cooper anunció sanciones "completas y adicionales", durante una comparecencia ante la Cámara de los Comunes.

"El Reino Unido condena en los mayores términos el horrendo y brutal asesinato de manifestantes iraníes y demandamos a las autoridades iraníes que respeten los derechos fundamentales y las libertades de sus ciudadanos", dijo Cooper.

Trump pide mostrar humanidad

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a pronunciarse en torno a la situación en Irán y afirmó que espera consolidar "muy pronto" la cifra total de víctimas de la violencia represiva.

En declaraciones a CBS, Trump "acciones muy fuertes" para hacer frente a los eventos en la república islámica, pero mientras tanto pidió a las autoridades "mostrar humanidad" y estar conscientes de que "tienen un gran problema".

Trump se ha rehusado a especificar en qué consiste la ayuda prometida a los manifestantes, pero de momento el magnate Elon Musk, un cercano aliado al comienzo de su gobierno, ha puesto a disposición de forma gratuita su red de satélite de órbita baja Starlink, para ayudar a sortear el apagón comunicacional impuesto por el régimen chiíta.

"La ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 13 de enero que quienes asesinen manifestantes en Irán "pagarán un alto precio".

Asimismo, el mandatario instó a los ciudadanos iraníes a seguir protestando contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei y afirmó que "la ayuda está en camino". Sin embargo, no especificó a qué tipo de asistencia se refería.

Al ser cuestionado al respecto, el líder republicano se limitó a responder: "ustedes van a tener que averiguarlo" y reiteró que los ciudadanos estadounidenses deben abandonar la República Islámica.

"Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino!", señaló en un mensaje difundido en su cuenta de Truth Social.

Funcionario iraní señala 2.000 muertes en el marco de las protestas

2.000 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en las protestas que han sacudido a Irán desde el pasado 28 de diciembre, según declaró un funcionario iraní este martes, al culparlos de "terroristas".

Esta cifra aún no ha sido contrastada por ninguna otra fuente. El régimen del ayatolá Alí Jamenei no ha entregado datos oficiales, mientras que la organización estadouiense de derechos humanos, ‘Human Rights Activist News Agency’ (HRANA), indica que ha podido confirmar 646 muertes en el curso de las protestas hasta el 12 de enero. Este número incluye a 505 manifestantes–entre ellos, nueve niños–, 133 militares y agentes del orden, un fiscal y siete civiles que no protestaban.

Además, informó del arresto de 10.721 personas, a 16 días del inicio de las protestas, con 606 concentraciones en 187 ciudades de todo Irán.

Reconexión parcial de las comunicaciones

Este martes, Teherán intenta recuperar la normalidad, en medio de una suerte de toque de queda tácito por el que los comercios cierran en cuanto llegan las horas de la tarde.

El régimen del ayatolá Alí Jamenei flexibilizó este 13 de enero algunas restricciones a sus ciudadanos y, por primera vez en días, permitió realizar llamadas al extranjero a través de sus teléfonos móviles. Sin embargo, no ha levantado las restricciones a internet ni ha permitido el restablecimiento de los servicios de mensajes de texto.

Si bien los iraníes han podido realizar llamadas a otros países, no ha sido posible recibirlas desde el exterior, según informaron varias personas en la capital a la agencia de noticias estadounidense AP.

En la calle Valiasr, una de las principales arterias de la ciudad, el tráfico registró normalidad en las primeras horas del día, con gente caminando y los negocios abiertos, incluso los bancos. Sin embargo, varios testigos informaron que hay fuerte presencia de agentes de la Policía antidisturbios, con cascos y chalecos antibalas, que portaban escudos, escopetas y lanzagases lacrimógenos.

La Policía vigilaba las principales intersecciones. Además, reportan la presencia de miembros de la fuerza Basij, compuesta exclusivamente por voluntarios de la Guardia Revolucionaria, que también portaban armas de fuego. Otros agentes de seguridad estaban vestidos de civil en espacios públicos, según varios testigos.

La organización HRANA alertó que el corte de internet y la interrupción de todas las vías de comunicación entraron en una fase sin precedentes, debido a que el apagón de internet superó las 100 horas.

Las llamadas telefónicas y otras herramientas de comunicación también se vieron afectadas. Sin embargo, este martes, se dio una reconexión parcial de las comunicaciones telefónicas. Y las autoridades permitieron realizar llamadas al extranjero a través de sus teléfonos móviles. Aunque la gente fuera del país no pudo llamarlos.

Mientras que se mantienen las restricciones a internet y a los servicios de mensajería de texto.

Rusia condena las amenazas de Trump y advierte contra la injerencia en Irán

El Gobierno de Vladimir putin condenó este martes lo que describió como una "injerencia externa subversiva" en la política interna de Irán y calificó de "categóricamente inaceptables" las amenazas estadounidenses de nuevos ataques militares contra el país.

"Quienes planeen utilizar la agitación de origen externo como pretexto para repetir la agresión contra Irán cometida en junio de 2025 deben ser conscientes de las desastrosas consecuencias de tales acciones para la situación en Medio Oriente y la seguridad internacional", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

Presión arancelaria de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán enfrentará un arancel del 25% en el comercio con Washington.

El combustible es el mayor producto de exportación de Irán en términos de valor, mientras que las principales importaciones incluyen bienes intermedios, verduras, maquinaria y equipos.

China es el principal socio comercial de Irán, que se vería afectado por este nuevo arancel. Las exportaciones iraníes al gigante asiático ascendieron a 22.000 millones de dólares en 2022, de los cuales los combustibles representaron más de la mitad, según el Banco Mundial.

Además, Irán es miembro del grupo de productores de petróleo de la OPEP y exportó productos a 147 socios comerciales en 2022. Para este 2025, China compró más del 80% del petróleo iraní exportado, según datos de la firma de análisis Kpler.

India también figura entre los socios comerciales de la República Islámica que se vería afectado. Su comercio bilateral ascendió a 1.340 millones de dólares durante los primeros diez meses de 2025, seguido de Turquía, con exportaciones a Irán que rondaron los 2.300 millones de dólares en todo el 2025.

Alemania, Corea del Sur y Japón son otras naciones que mantienen importantes flujos comerciales con Teherán y que podrían verse afectados.

Condena internacional

Los representantes de Irán en varios países han sido convocados por la represión contra las manifestaciones. En Países Bajos, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, David van Weel, aseveró que presentó su protesta formal “por la violencia excesiva contra manifestantes pacíficos, los arrestos arbitrarios a gran escala y los cortes de Internet", al tiempo que pidió la restauración inmediata del acceso a Internet dentro de la República Islámica.

La ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia señaló que citó al embajador iraní después de que las autoridades de Teherán restringieran el acceso a Internet.

Entretanto, el canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo que cree que el Gobierno iraní está en sus “últimos días y semanas”. Además, pidió que se ponga fin a la violencia contra los manifestantes de inmediato.

Por su parte, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, indicó este martes que se encuentra "horrorizado" por la creciente violencia de las fuerzas de seguridad de Irán contra los manifestantes. También expresó su preocupación por la posibilidad de que se aplique la pena de muerte contra miles de manifestantes que han sido arrestados.

"Este ciclo de violencia atroz no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia deben ser escuchadas", afirmó Turk, en una declaración leída por el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Jeremy Laurence.

