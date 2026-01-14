El Parlamento ucraniano no ha aprobado la designación de Denís Shmihal como nuevo ministro de Energía. La votación ha finalizado este martes 13 de enero con 210 votos a favor, apenas 16 votos menos de los 216 necesarios para lograr su aprobación. tres partidos políticos se han abstenido, en lo que ya es interpretado como una reprimenda al presidente Volodímir Zelenski y su propuesta de reestructuración en un momento clave, cuando la guerra con Rusia está a semanas de cumplir cuatro años.

Shmihal, de 50 años, es considerado uno de los funcionarios gubernamentales más experimentados de Ucrania: ocupó durante cinco años el cargo de primer ministro, ha sido titular de la cartera de Defensa y es elogiado por analistas que destacan sus habilidades para mantener la estabilidad económica y garantizar operaciones gubernamentales después de la invasión a gran escala lanzada por Rusia en febrero de 2022.

El Ministerio de Energía de Ucrania permanece sin jefe desde hace casi dos meses, tras un escándalo de corrupción en el sector que provocó la mayor crisis política de Ucrania en tiempos de guerra. La crisis se acentúa cuando Rusia está determinada a diezmar la infraestructura energética del país en medio de las gélidas temperaturas, que han alcanzado hasta -20 grados Celsius.

Cerca de dos docenas de legisladores del partido gobernante de Zelenskiy no votaron el martes en el Parlamento. "Esto es una señal de que [Zelenski] está perdiendo el control del parlamento", dijo el analista político Volodímir Fesenko. “El malestar dentro del partido no es nuevo, pero en el pasado los líderes habían logrado reunir los votos necesarios”, añadió.

Los constantes bombardeos han dejado a millones sin energía eléctrica o calefacción. En Kiev, el 70% de la ciudad está sin servicio eléctrico y al menos 800 edificios residenciales permanecen sin calefacción, según afirmó el alcalde Vitali Klitschko al diario local Kyiv Independent. Funcionarios y especialistas en energía advierten que la infraestructura de la ciudad está “al borde del colapso”.

Residentes de Kiev se congregan en tiendas de campaña o carpas con calefacción instaladas por el Servicio Estatal de Emergencias para quienes quedaron sin calefacción tras los incesantes ataques rusos a infraestructuras críticas en Kiev.

Continúan ataques sobre el sector energético

Rusia está "haciendo todo lo posible" para destruir la infraestructura energética de Ucrania, afirmó este martes 13 de enero el viceministro de Energía, Mykola Kolisnyk. Los ataques masivos de Rusia sobre Ucrania han causado la muerte de al menos cuatro personas y dejado sin calefacción ni electricidad a millones.

Zelenski dijo que Rusia había lanzado cerca de 300 drones, 18 misiles balísticos y siete misiles de crucero durante ataques nocturnos en ocho regiones de Ucrania. Los principales objetivos fueron las instalaciones de generación de energía y las subestaciones, dijo Zelenskiy en una publicación en la aplicación Telegram.

"Hoy es un día difícil: hubo otro ataque ruso, balístico: 18 misiles balísticos. También misiles de crucero y drones de ataque. Algunos fueron derribados. Solo los interceptores y los "shahids" derribaron 64. Pero también hubo impactos, lamentablemente. De hecho, desde hace mucho tiempo, nuestros equipos de reparación, energía y servicios públicos en muchas ciudades de Ucrania han estado trabajando sin descanso. El clima añade desafíos extraordinarios. Es importante que tantos de nuestros ciudadanos trabajen con profesionalismo, restableciendo el suministro, intentando asegurar la vida". —Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

El Ministerio de Energía informó de cortes eléctricos en Kiev, pero también las regiones de Chernihiv, Odesa, Járkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia y Donetsk. Al menos cuatro personas murieron y seis más fueron heridas después de que un ataque nocturno en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, dijeron las autoridades locales el martes.

