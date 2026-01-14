“No buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta". Con estas contundientes declaraciones el primer ministro de la isla, Jens-Frederik Nielsen, recalcó su postura frente a las ambiciones de la Casa Blanca.

En este sentido, y mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, insiste en hacerse con el control de la isla ártica por "motivos de seguridad nacional", el premier subrayó que si el territorio autónomo tuviera que escoger ahora mismo entre Dinamarca y Estados Unidos, escogería el país nórdico.

"Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegiríamos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos", destacó Nielsen en una rueda de prensa junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Su pronunciamiento llega luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, reiterara el pasado viernes 9 de enero que le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir el territorio autónomo, perteneciente a Dinamarca.

"Hay muchos indicios de que la parte más difícil está delante de nosotros"

Si bien Copenhague ha gobernado Groenlandia durante siglos, la isla ha ido avanzando gradualmente hacia la independencia desde 1979, un objetivo compartido por todos los partidos políticos elegidos para el Parlamento del territorio.

Ante las pretenciones de Trump, funcionarios de la Casa Blanca han estado discutiendo varios planes para poner a Groenlandia bajo control estadounidense, incluyendo el posible uso de su Ejército y pagos globales a los groenlandeses, como parte de un intento por convencerlos de que se separen de Dinamarca.

"No ha sido fácil hacer frente a una presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano durante toda la vida. Sin embargo, hay muchos indicios de que la parte más difícil está delante de nosotros", señaló, por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en la conferencia de prensa este martes.

Frederiksen admitió que la situación es "muy grave", cuestionó que no se pueden alterar las fronteras por la fuerza y subrayó que “no se puede comprar a otro pueblo”. Los países pequeños no deben temer a los grandes, recalcó.

La amenaza de un paso inédito en la OTAN

Las preocupaciones entre los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN crecen, al tiempo que barajan vías para garantizar la seguridad de la isla.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este martes que espera que los Estados miembros mantengan discusiones sobre los próximos pasos relacionados con la seguridad en la región del Ártico en las próximas semanas, en medio de la presión de Trump y el pedido de reforzar la seguridad para evitar que Rusia o China se apodere de la isla en un futuro, como señala Washington.

Sin embargo, la amenaza de que Trump tome a la fuerza Groenlandia están tensando las relaciones con los aliados de Estados Unidos en la OTAN y han provocado una advertencia de que hacerlo por la fuerza podría significar el fin de la mayor alianza de seguridad del mundo.

La alianza atlántica tiene como pilar una garantía de seguridad colectiva consagrada en el Artículo 5 del tratado: un ataque contra cualquiera de sus filas debe considerarse un ataque contra todas ellas.

Ahora, ¿qué ocurre si el ataque es entre sus miembros? El Artículo 5 sería irrelevante en cualquier conflicto entre Estados Unidos y Dinamarca, ya que no habría unanimidad para activarlo. Aparte de la diplomacia, la OTAN no tiene una forma obvia de abordar un conflicto abierto entre sus miembros.

Si la situación empeora, Dinamarca podría recurrir al Artículo 4 del tratado para consultas oficiales si considera que su soberanía o integridad territorial están amenazadas. Las conversaciones al amparo del Artículo 4 no implican automáticamente ninguna acción.

Reunión a tres bandas: Groenlandia y Dinamarca intentarán persuadir a EE. UU.

Por lo pronto, hay expectativa ante la reunión que sostendrán los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, el miércoles 14 de enero, con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

"El contexto de la reunión (de mañana) es que queremos tratar toda esta discusión en una sala, donde nos podamos mirar a los ojos, por eso no tengo más comentarios", aseveró el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen.

Algunos medios de comunicación daneses la han calificado como “la reunión del terror” y señalan que todo lo que ocurra el miércoles, dado el contexto actual, es impredecible.

Løkke Rasmussen compartió una fotografía en la que se ve en una reunión con Vivian Motzfeldt, su homóloga de Groenlandia, aunque no reveló los asuntos tratados.

El anuncio de Rasmussen se produjo al término de una reunión del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés sobre la relación de Dinamarca con Estados Unidos, en la que también participó el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Por otro lado, una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos se dirige a Copenhague a finales de esta semana en un intento de mostrar la unidad entre Washington y Copenhague.

El grupo estará en la capital danesa el viernes 16 de enero y el sábado y se reunirá con altos funcionarios gubernamentales, así como con líderes empresariales de Dinamarca y Groenlandia. El senador Chris Coons, demócrata por Delaware, encabeza el viaje de al menos nueve congresistas, incluido el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte.

Coons sostuvo en entrevista con la agencia de noticias AP que la delegación quiere enviar un mensaje de que "entendemos el valor de la asociación que hemos tenido con ellos durante mucho tiempo y de ninguna manera buscamos interferir en sus discusiones internas sobre el estatus de Groenlandia".

Con Reuters, AP, EFE

