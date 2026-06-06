Francia se enfrenta a la indignación por el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años, tras revelarse que el principal sospechoso había sido acusado previamente de abuso sexual infantil.

"Es evidente que ha habido un mal funcionamiento", declaró el presidente Emmanuel Macron en Montenegro, donde asistía a una cumbre europea. "Es inaceptable".

El mandatario añadió que había instado a la Administración del primer ministro Sébastien Lecornu a investigar lo sucedido durante una reunión de gabinete este viernes 5 de junio.

La menor, identificada en la prensa solo como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo cerca del pueblo de Fleurance, en el suroeste del país, tras ser vista por última vez subiendo al coche de un hombre.

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Tras varios días de búsqueda en la zona, los investigadores encontraron el jueves el cuerpo de una niña con la misma ropa que ella en un silo abandonado.

Tras la autopsia, la Fiscalía confirmó al día siguiente que se trataba del cuerpo de la menor desaparecida.

Un hombre de 41 años, padre de dos hijos, cuya hija era compañera de colegio de Lyhanna, ha sido detenido como principal sospechoso.

La incomprensión ha crecido en todo el país tras conocerse que el sospechoso había sido acusado formalmente en dos ocasiones anteriores de violación de una menor, pero las investigaciones habían sido archivadas o paralizadas.

Según su equipo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, tenía previsto convocar a todos los fiscales en París el próximo lunes 8 de junio.

Un problema mayor

La fiscal Clemence Meyer enumeró el miércoles las denuncias previas contra el sospechoso.

En diciembre de 2017, una madre denunció que su hija de 17 años mantenía una relación con el hombre. El caso se archivó en 2018 después de que la joven declarara consentimiento.

En enero de 2022, una denuncia lo acusó de violar a una menor de 15 años en 2020 en su domicilio en el suroeste de Francia. El caso se desestimó en 2024 por falta de pruebas.

"¿Debemos esperar siempre a que se presenten pruebas irrefutables antes de tomar medidas para proteger a nuestros hijos?"

En un tercer caso, el 22 de agosto de 2025, la madre de una niña nacida en 2014 lo acusó de violar a su hija entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en su domicilio, según informó la Fiscalía.

Sin embargo, la Policía aún no lo había interrogado cuando Lyhanna, de 11 años, desapareció nueve meses después.

El exprimer ministro y candidato a la Presidencia de Francia, Gabrielle Attal, se sumó a los cuestionamientos al señalar que lo courrido "pone en tela de juicio" todo el sistema judicial francés.

"La trágica muerte de Lyhanna es insoportable. Pone en tela de juicio todo el sistema, todas las protecciones para la infancia y la importancia que se le da a la voz de los niños.Mis pensamientos están con la familia de Lyhanna y con todos los padres indignados de Francia, consumidos por la angustia y destrozados por esta muerte que pudo haberse evitado. La investigación administrativa debe esclarecer por completo las deficiencias que condujeron a esta tragedia. Y deben implementarse cambios, necesariamente radicales", declaró Attal mediante sus redes sociales.

El alcalde de Fleurance, Gregory Bobbato, declaró el jueves que había graves irregularidades en la forma en que se llevaban a cabo las investigaciones. "¿Debemos esperar siempre a que se presenten pruebas irrefutables antes de tomar medidas para proteger a nuestros hijos?"

Denis Roth-Fichet, de la comisión independiente CIVIISE, que investiga el abuso sexual infantil, afirmó que el caso ilustra un problema mucho más amplio.

Indicó que las investigaciones se archivaron en casi tres de cada cuatro denuncias por presunto abuso sexual de menores.

Según la CIVIISE, solo el 7% de las denuncias por agresión sexual a menores y el 3% de las de violación infantil resultan en una condena.

“Inspeccionen el ordenador de este hombre”

Los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo año también se han pronunciado al respecto.

El aspirante centrista Edouard Philippe pidió el jueves que se aceleren las investigaciones para proteger mejor a los niños.

“Cuando se recoge o se denuncia el testimonio de un menor, ¿por qué no se pone en alerta inmediatamente todo el aparato estatal?”, preguntó.

"El sistema no funciona"

El aspirante de extrema derecha Jordan Bardella, que lidera las encuestas y se presentará si Marine Le Pen es inhabilitada, afirmó que el delito “podría —y debería— haberse evitado”.

Anne-Cecile Mailfert, del grupo activista Fundación de Mujeres, declaró a principios de esta semana que el sistema judicial está fallando en la protección de los menores, incluso cuando un niño pequeño tiene el valor de denunciar y presentar una queja ante sus padres.

"El sistema no funciona", afirmó.

Michele Creoff, de la asociación Unión por la Infancia, también se mostró indignada.

"¿Acaso alguien revisó la computadora de este hombre? ¿Los sitios web que visita?", preguntó.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con AFP

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