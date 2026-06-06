Acusado de actuar más como abogado personal de Donald Trump que como fiscal general interino, Todd Blanche ha hecho los puntos suficientes para ganarse la confianza del presidente, que este 5 de junio lo nominó para ocupar oficialmente el cargo en el que quedó como interino tras la salida de Pam Bondi en abril.

"Vamos a nombrarlo fiscal general permanente", había dicho Trump el 4 de enero durante un evento en la Casa Blanca.

Un día después, llegó la postulación, anunciada en X por la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. Ahora, su candidatura debe pasar por el escrutinio primero de la Cámara de Representantes y luego del Senado, antes de poder proceder al nombramiento.

Congratulations to Todd Blanche on his nomination by President Trump to become the next Attorney General! ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Todd is a friend and I look forward to continuing our work together. pic.twitter.com/xzTCpg3U2T — Susie Wiles (@SusieWiles47) June 5, 2026

Si Bondi fue cuestionada por su poco éxito en tratar de enjuiciar a los enemigos políticos de Trump, Blanche no ha demorado en reabrir casos, presentar imputaciones y buscar soluciones para el presidente.

Desde que quedó a cargo, volvió a acusar al director del FBI James Comey, después de que una primera imputación formulada por Bondi, por cargos de falso testimonio y obstrucción, terminara desestimada por un juez federal.

Ahora Comey espera conocer si se le procesará por un nuevo caso: una foto de conchas marinas publicada en sus redes sociales, que según la versión de la fiscalía contenía una instrucción para atentar contra la vida del presidente.

Blanche también ha iniciado una extensa investigación, dirigida a encontrar pruebas de que funcionarios de inteligencia de la Administración Obama trataron de perjudicar a Trump, formulando un expediente para demostrar que recibió ayuda de Rusia para ganar las elecciones ante Hillary Clinton en 2016.

Creador de la indemnización para los violentos del Capitolio

Más recientemente, Blanche, un exasesor legal de Trump, ideó la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares, para indemnizar a aliados del presidente que actuaron durante la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 y sienten que fueron objeto de persecución política y judicial durante el Gobierno de Joe Biden.

Ese fondo había generado el rechazo generalizado de demócratas e incluso de algunos republicanos en el Senado, que se escandalizaron ante la perspectiva de que delincuentes violentos convictos (y luego indultados por Trump) pudieran recibir recursos de los contribuyentes como compensación por actos ilegales.

Sin embargo, en la madrugada de este viernes, cuando dieron el visto bueno al proyecto de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los legisladores conservadores no formularon objeciones a esos recursos, que siguen apareciendo en el borrador aprobado, a pesar de que Blanche había dado marcha atrás al respecto.

Pero probablemente el movimiento que mejor lo presentó ante los ojos de Trump fue el acuerdo extrajudicial mediante el cual el presidente desistió de una demanda contra su propio Servicio de Impuestos Internos (IRS), a cambio de amnistía de por vida para él, sus familiares y empresas relacionadas.

Mediante este convenio, las pasadas declaraciones de impuestos del círculo cercano de Trump no podrán ser auditadas en el futuro.

"En pocas palabras, acabas de conceder a la familia del presidente una inmunidad fiscal de unos 100 millones de dólares", se quejó en el momento la representante demócrata por Connecticut Rosa DeLauro.

Blanche apareció por primera vez en la palestra pública junto a Trump cuando formó parte de su equipo legal en la acusación penal por los pagos ocultos a la actriz de películas para adultos Stormy Daniel, a cambio de su silencio sobre un supuesto encuentro sexual con el magnate en 2006.

Con EFE, AP y medios locales

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