Donald Trump aplica una “asfixia” económica, financiera y energética con el objetivo de provocar un “estallido social”, que le ofrezca un “pretexto” para intervenir militarmente en Cuba.

Así lo denunció este 5 de junio el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en declaraciones que coincidieron con la extinción del plazo para que empresas internacionales corten lazos con el conglomerado militar GAESA, o sean ellas mismas objetivo de las sanciones dictadas contra este.

“Nosotros no le tememos a la guerra y nos preparamos para afrontar una agresión militar", afirmó el mandatario cubano, conversando con el portal español ‘El Diario’, para luego agregar que una operación de este tipo "también le costaría al invasor grandes pérdidas humanas en todo tipo de casos".

Según Díaz-Canel, un desenlace de este tipo "sería también una amenaza para la estabilidad y la seguridad de América Latina y el Caribe".

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El presidente vio cerrarse el cerco de sanciones dictadas desde Washington, cuando él mismo, su esposa Lis Cuesta y su hijastro Manuel Anido Cuesta fueron incluidos en una nueva lista de individuos, organizaciones y empresas cubanas designadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Pese a las últimas decisiones, que Díaz-Canel calificó de “ilegítimas”, el presidente sigue apostando por el diálogo como una forma de aliviar el asedio.

“Nosotros vamos a seguir defendiendo la paz, buscando el diálogo y haciendo que el diálogo permita resolver las contradicciones que tenemos en nuestras relaciones bilaterales y que nos aleje de la confrontación", sostuvo, aunque condicionó ese acercamiento a que sea “civilizado”, “sin presiones” y “en igualdad de condiciones”.

Dos hombres llevan contenedores de agua en La Habana, Cuba, en medio del colapso de servicios públicos por las interrupciones en el suministro eléctrico, el 3 de junio de 2026.

Díaz-Canel rechazó las frecuentes referencias de Washington a Cuba como un supuesto “Estado fallido” y agregó que no permitirá que “se impongan leyes extraterritoriales desde otro país", en alusión a las sanciones que han obligado a numerosas empresas a abandonar sus tratos con GAESA para evitar ser objeto de medidas punitivas.

En los últimos días, se han marchado las cuatro principales cadenas hoteleras que operaban en la isla (Meliá, Iberostar, Blue Diamond y Archipelago International) y el banco que permitía la operación de Visa y Mastercard como métodos de pago, con lo que la industria turística y la conectividad financiera han quedado reducidas a su mínima expresión.

Una escalada con consecuencias

Las nuevas sanciones también afectan a un hijo del expresidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y un nieto, Raúl Alejandro Castro Celis, así como al Ministerio de las Fuerzas Armadas y a los Comités de Defensa de la Revolución, estructuras vecinales que creadas para garantizar el apoyo popular al Gobierno comunista.

También entraron en la llamada lista OFAC una organización cultural, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la empresa minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.

La decisión implica que ni personas jurídicas ni particulares podrán tener relaciones financieras o comerciales con los designados, sin arriesgarse a sufrir ellas mismas sanciones dentro del sistema económico estadounidense.

Las nuevas designaciones forman parte de una escalada que se inició el 1 de mayo, cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva que le permitía ampliar este tipo de medidas, y que hizo posible que seis días después prohibiera cualquier tipo de conexión con el conglomerado GAESA, so pena de quedar en el mismo aislamiento que este.

Este 5 de junio, día tope para deshacer los lazos con GAESA, se sumó a la lista de empresas que se han marchado el grupo turístico canadiense Sunwing Vacations Group

En un comunicado, la empresa señaló que "reconocemos que esta noticia puede resultar decepcionante para los clientes y agentes de viajes, especialmente dada la fuerte conexión que muchos canadienses tienen con Cuba y su gente", pero agregó que la medida se mantendrá "hasta nuevo aviso".

Canadá es históricamente el principal mercado turístico internacional de Cuba, con 754.000 nacionales de ese país contabilizados en la lista de los que visitaron la isla en 2025, aunque desde entonces esa cifra ha caído12,4 %, debido a los problemas energéticos que provocan frecuentes cortes de energía.

Richard Feinberg, exasesor de seguridad nacional estadounidense para América Latina y profesor emérito de economía política internacional en la Universidad de California, le dijo a la agencia AP que estas sanciones “podrían verse como preliminares a una intervención o como una presión creciente sobre el régimen para llegar a un acuerdo".

Díaz-Canel, por su parte, las atribuyó a una “ceguera política” que “se suma a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”.

“Me gusta hacer una cosa a la vez”

Consultado el 4 de junio sobre si el propósito de las sanciones era acelerar el colapso de Cuba, el presidente estadounidense se limitó a responder: "solo queremos que sea un país bien gobernado”.

"El país está muriendo de hambre y no tiene energía, no tiene petróleo, no tiene dinero, no tiene nada. Tiene un terreno precioso. Podrías tener complejos preciosos", agregó Trump durante una comparecencia ante periodistas en la Oficina Oval.

Sin embargo, y aunque anticipa un colapso inminente, Trump no parece tener prisa para “encargarse de eso”, en referencia a un desenlace en Cuba, porque prefiere concluir antes las operaciones en Irán.

Un hombre escarba entre la basura en busca de algún objeto de valor. La Habana, 5 de junio de 2026.

"Me gusta hacer una cosa a la vez”, aseguró el magnate republicano, quien agregó que "nos encargaremos de eso tan pronto como terminemos" con la campaña en Irán iniciada el 28 de febrero.

Cuba no ha recibido petróleo desde que un comando de fuerzas élite estadounidenses extrajo de un búnker en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, su principal socio político, para responder a cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York.

Desde entonces, Washington ha estado amenazando con imponer aranceles punitivos contra cualquier país que venda petróleo a La Habana, y la población de la isla ha quedado sometida a largas interrupciones del servicio eléctrico que han menoscabado su ya comprometida economía.

Con EFE y AP

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