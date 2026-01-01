El Parlamento francés debatirá en enero sobre la normativa, que busca proteger a los adolescentes del uso de las redes sociales, una iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, quien se ha mostrado a favor de que Francia siga los pasos de Australia, el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años, el pasado noviembre.

La norma busca prohibir que las plataformas en línea ofrezcan cualquier servicio de red social a menores de 15 años y, de aprobarse, entraría en vigor a partir del 1 de septiembre de 2026, es decir, del inicio del próximo año escolar.

Según el proyecto de ley, “numerosos estudios e informes atestiguan los diversos riesgos asociados al uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes”, entre los cuales subraya riesgos como exposición a contenido inapropiado, ciberacoso y alteraciones del sueño.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En los últimos años, algunos padres han pedido que se fortalezca la regulación para adolescentes en las redes sociales. En diciembre, una madre cuyo hijo de 15 años se suicidó demandó a compañías de redes sociales como TikTok y Meta, asegurando que los algoritmos de estas incitaron a su hijo a acabar con su vida.

La madre aseguró que muchos de los videos que el joven miró en TikTok y concretamente en la sección “For You”, en la que el algoritmo recomienda contenido a los usuarios, lo incitaron "a la muerte, diciéndole que no importaba a nadie", aseguró a la agencia de noticias AFP.

Leer tambiénEntra en vigor en Australia la prohibición de redes sociales a menores de 16 años

Extender la prohibición de teléfonos móviles en la educación

En Francia, los teléfonos móviles ya están prohibidos tanto en las escuelas primarias como en las de secundaria desde 2018. Cabe remarcar que la educación secundaria va de los 11 a los 15 años en el sistema educativo francés.

El presidente Macron también ha impulsado la medida tras un apuñalamiento mortal en un colegio en el este de Francia. El mandatario también ha dicho que impulsará una regulación más estricta contra las redes sociales a nivel de la Unión Europea. Y el Parlamento Europeo pidió en noviembre a los países miembro fijar edades mínimas para que los menores de edad accedan a las redes sociales.

Todo ello se da en un momento en el que aumenta la preocupación por el aumento de problemas de salud mental entre adolescentes, así como otras vulnerabilidades como el ciberacoso.

Una iniciativa que podría beneficiar a Macron

Y la iniciativa de Macron y su gobierno tampoco es ajena al difícil año político que ha vivido, con una popularidad hecha trizas luego de su disolución de la Asamblea Nacional y llamado a elecciones en 2024, que acabó con un Parlamento sin mayoría absoluta, lo que ha generado la caída de uno tras otro de los primeros ministros que propone.

Un endurecimiento de las leyes sobre el acceso de menores a las redes podría ser popular para Macron. Según una encuesta de Harris Interactive de 2024, el 73% de los encuestados apoyaron la prohibición del acceso a redes sociales para adolescentes menores de 15 años.

A principios de este mes, Australia aprobó una ley en la que los menores de 16 años tienen prohibido utilizar plataformas de redes sociales como TikTok, X, Instagram, Facebook, YouTube o Snapchat. Se prohibió la creación de nuevas cuentas y se desactivaron los perfiles existentes. Francia podría seguir su camino.

Leer tambiénAustralia: nuevos métodos para detectar menores de 16 años en redes sociales

Con AFP y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más