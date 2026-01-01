Regulación de las redes sociales, retorno del servicio militar, legislación sobre el final de la vida… Emmanuel Macron, muy debilitado 16 meses antes de las elecciones presidenciales, intentó durante sus saludos de Año Nuevo a los franceses el miércoles 31 de diciembre recuperar el aliento para lanzar los últimos proyectos de su doble mandato de cinco años.

El jefe de Estado habló de "los primeros pasos del servicio nacional para el compromiso de los jóvenes", de forma voluntaria, desde septiembre. También prometió "proteger a los niños y adolescentes de las redes sociales y las pantallas", mediante un proyecto de ley para prohibir los teléfonos móviles en el instituto y el acceso a las redes sociales antes de los 15 años.

Finalmente, prometió "completar el trabajo legislativo sobre el fin de la vida", que hizo parte de sus banderas de campaña cuando fue reelegido en 2022. El texto, votado en la Asamblea Nacional, aún debe ser examinado en el Senado a partir del 20 de enero.

Trabajar "hasta el último segundo"

El año 2026 "puede y debe ser un año útil", dijo Emmanuel Macron, prometiendo estar trabajando hasta "el último segundo" de su mandato mientras se alzan voces dentro del campo presidencial para exigir elecciones presidenciales anticipadas. En octubre, su ex primer ministro Édouard Philippe había pedido esta vía.

"Estaré trabajando hasta el último segundo, intentando cada día cumplir con el mandato que me han dado", dijo el presidente.

Emmanuel Macron también aseguró que hará todo lo posible para garantizar que las elecciones presidenciales de 2027 se celebren "lejos de cualquier interferencia extranjera".

"Haré todo lo posible para asegurar que las elecciones presidenciales se celebren con la mayor serenidad posible, especialmente lejos de cualquier interferencia extranjera", dijo el presidente francés.

La interferencia digital extranjera, los intentos de manipular la opinión en las redes sociales y las acciones de hackeo se han multiplicado en los últimos años en la mayoría de las campañas electorales en Francia, y las elecciones municipales de marzo de 2026 y las presidenciales de 2027 no serán una excepción a la norma, según prevé el servicio Viginum, encargado de la lucha contra estas desestabilizaciones.

Defendiendo la "independencia" de Europa

A nivel internacional, el jefe de Estado deploró un "retorno de imperios" y "el cuestionamiento del orden internacional".

Es necesario "seguir invirtiendo en nuestras fuerzas armadas, en nuestras fuerzas de seguridad, en nuestros servicios públicos y en nuestra economía, a pesar de nuestras dificultades financieras", dijo, instando a defender la "independencia" y las "libertades" de Francia y Europa.

"Tenemos que acelerar. La defensa europea ha comenzado a desarrollarse, y en 2026 se acelerará", dijo el presidente. "A partir del 6 de enero, en París, muchos estados europeos y aliados asumirán compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera en nuestro continente", declaró.

Emmanuel Macron también prometió proteger la Europa "industrial y agrícola" defendiendo la aplicación de "normas comerciales justas y equitativas".

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

