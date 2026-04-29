El Paris Saint-Germain, actual campeón, se impuso por 5-4 al Bayern de Múnich en un emocionante partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League disputado el 28 de abril, en el que se batió el récord de goles en esta fase de la competición.

En un duelo que pasará a la historia como un clásico instantáneo, el PSG remontó un gol en contra para ponerse 5-2 arriba con dos tantos de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, antes de que el Bayern marcara dos goles en tres minutos justo antes de la hora de juego, mejorando así sus opciones de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Múnich.

El partido enfrentó a los equipos más ofensivos de la Champions de esta temporada y rápidamente estuvo a la altura de las expectativas con un ritmo implacable, con el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, en la grada, cumpliendo una sanción, y su asistente, Aaron Danks, en el banquillo.

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"Fueron dos equipos que buscan el ataque y que no se cuestionan a sí mismos", dijo Dembélé, elegido mejor jugador del partido. "Son las semifinales de la Liga de Campeones. Estamos contentos con el resultado, a pesar de ir ganando 5-2″.

"Dejamos de jugar un poco al final. El Bayern es un equipo de primera. Ha sido un partido increíble, y ahora iremos a Múnich con la esperanza de conseguir la victoria para clasificarnos para la final", selló el ganador del Balón de Oro 2025.

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Un duelo de muchas alternativas

Harry Kane transformó un penalti en el minuto 17 para batir al portero del PSG, Matvei Safonov, y convertirse en el primer jugador inglés en marcar en seis partidos consecutivos de la Champions. A continuación, el capitán de Inglaterra realizó un pase milimétrico a Michael Olise, pero su disparo a bocajarro fue despejado sobre la línea de gol.

Los locales deberían haber empatado cuando Dembélé se plantó solo ante el portero, pero su remate se fue muy desviado en el minuto 23. Kvaratskhelia lo hizo mucho mejor con una jugada característica y un disparo raso tras internarse en el área.

El Bayern estrelló un balón en el poste tras una internada en solitario de Olise y su pase desviado, pero fue el PSG quien volvió a marcar en el minuto 33 con un remate de cabeza de Joao Neves.

La primera parte aún deparaba mucho drama, ya que Olise se redimió de su fallo anterior y empató para el Bayern con un disparo en el minuto 41 tras disponer de demasiado espacio en el área.

A continuación, el PSG recibió un penalti en el tiempo de descuento y Dembélé superó a Manuel Neuer con un potente lanzamiento para volver a poner a su equipo por delante.

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"Al fin y al cabo, solo es un 1-0″

El PSG retomó el partido donde lo había dejado tras el descanso y se puso con una ventaja de dos goles cuando Kvaratskhelia remató con fuerza en el minuto 56; y antes de que el Bayern tuviera tiempo de recuperarse, el equipo francés volvió a golpear, esta vez con Dembélé superando a Neuer una vez más con un disparo raso que rebotó en el poste dos minutos después.

Los locales parecían llevarse el partido, pero el Bayern se negó a rendirse y les respondió con dos goles en tres minutos, obra de Dayot Upamecano y Luis Díaz, lo que mejoró considerablemente sus opciones de cara al partido de vuelta en Múnich.

THE TOUCH. THE FINISH. 🫠 Luis Díaz brings Bayern Munich back to within one goal with a special strike 🔥 pic.twitter.com/rs5BlKrgc5 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026

Senny Mayulu, del PSG, estrelló un balón en el poste en el minuto 86, mientras ambos equipos mantenían un ritmo frenético hasta el pitido final.

"Aunque perdimos el partido, demostramos qué tipo de equipo somos y que sabemos sobreponernos a los contratiempos", declaró el defensa del Bayern Jonathan Tah.

"Al fin y al cabo, solo es un 1-0. Sabemos que podemos ganar por dos goles en casa. Tenemos confianza y lo daremos todo la semana que viene para llegar a la final", prometió.

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Con Reuters

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