Lo esencial:

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó tajantemente cualquier plan de negociación directa entre el gobierno del Líbano e Israel.

El presidente de Líbano defendió las negociaciones directas con Israel, asegurando que no aceptará un pacto "humillante" y afirmó que Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que el líder de Hezbolá está "jugando con fuego" al rechazar el diálogo directo.

En el plan de Irán, sus fuerzas armadas asumirían el control total del estrecho de Ormuz, con potestad para prohibir el paso a "buques hostiles" y exigir el pago de tasas de tránsito en riales iraníes.

con potestad para prohibir el paso a "buques hostiles" y exigir el pago de tasas de tránsito en riales iraníes. El ejército de Israel anunció bombardeos contra infraestructuras de Hezbolá en el valle de la Bekaa y el sur de Líbano, pese a la tregua.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la guerra en Medio Oriente en la jornada del 27 de abril, marcada por la visita del canciller iraní a Rusia:

Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más