Lo esencial: 

  • El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó tajantemente cualquier plan de negociación directa entre el gobierno del Líbano e Israel. 
  • El presidente de Líbano defendió las negociaciones directas con Israel, asegurando que no aceptará un pacto "humillante" y afirmó que Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra. 
  • El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que el líder de Hezbolá está "jugando con fuego" al rechazar el diálogo directo. 
  • En el plan de Irán, sus fuerzas armadas asumirían el control total del estrecho de Ormuz, con potestad para prohibir el paso a "buques hostiles" y exigir el pago de tasas de tránsito en riales iraníes. 
  • El ejército de Israel anunció bombardeos contra infraestructuras de Hezbolá en el valle de la Bekaa y el sur de Líbano, pese a la tregua. 

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la guerra en Medio Oriente en la jornada del 27 de abril, marcada por la visita del canciller iraní a Rusia:

Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales.

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