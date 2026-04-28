La visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos seguirá adelante según lo previsto, pese al impacto generado por el reciente tiroteo ocurrido en Washington durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca en la que estaba presente el mandatario republicano.

La cita la confirmó el Palacio real tras una jornada de consultas con autoridades estadounidenses en la que se anunció que el monarca británico y su esposa, Camila, viajarán este lunes 27 de abril para una visita oficial de cuatro días en EE. UU.

“El presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump recibirán a su majestad el rey Carlos III del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a su majestad la reina Camila en Washington, para una visita de Estado que tendrá lugar del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026. Esta ocasión marca la primera visita de Estado oficial del segundo mandato de la Administración Trump”, se lee en un comunicado en la página oficial de la Casa Blanca. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las dudas sobre su agenda en Estados Unidos llegaron luego del tiroteo que obligó a una evacuación inmediata de Trump y otros funcionarios de alto nivel en la noche del sábado 25 de abril. Aunque el sospechoso ya está bajo control de las autoridades, todavía persisten las dudas sobre los esquemas de seguridad que protegen a los altos mandos en Washington.

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Seguridad bajo revisión tras el ataque

El tiroteo, que según las autoridades habría tenido como posibles objetivos al propio Trump y a miembros de su Administración, también generó dudas al interior del Gobierno estadounidense, en donde nacieron interrogantes sobre si el encuentro Trump-Carlos III llegaría a término.

Sin embargo, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que existen garantías suficientes para la seguridad del monarca durante su estancia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , junto a la primera dama Melania Trump , saluda durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026.

Desde Londres, el Palacio de Buckingham indicó que la decisión de mantener la visita se tomó tras “conversaciones a ambos lados del Atlántico” y siguiendo recomendaciones del Gobierno británico.

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Aunque se prevén posibles ajustes logísticos menores en la agenda, el programa principal se mantiene intacto, enviando un mensaje conjunto de solidez y fortaleza que ambos gobiernos quieren transmitir a la comunidad internacional.

El propio Carlos III ha sido informado constantemente sobre la evolución de los acontecimientos y, según fuentes oficiales, expresó alivio al conocer que el presidente estadounidense, la primera dama, Melania Trump, y los asistentes al evento resultaron ilesos.

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Contactos diplomáticos y gestos privados

En paralelo a los preparativos, el rey y la reina consorte establecieron contacto privado con Trump y su esposa para transmitir su apoyo tras el incidente, un gesto diplomático que se enmarca en un esfuerzo más amplio por reforzar los lazos bilaterales en un momento de tensiones internacionales.

Previo a esta visita, el presidente Donald Trump cerró un acuerdo comercial en una llamada telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que se eliminaron barreras aduaneras tras las fricciones de la guerra de aranceles desatada por el mandatario estadounidense el 2 de abril de 2025.

El ministro británico Darren Jones confirmó que los equipos de seguridad de ambos países han intensificado su cooperación en los días previos al viaje. Según explicó, los protocolos de protección ya estaban en marcha y continuarán ajustándose conforme evolucione la situación.

“Existe una coordinación estrecha y permanente entre nuestros servicios de seguridad”, afirmó Jones, subrayando que la visita se desarrollará bajo estrictas medidas de protección.

Una visita marcada por el contexto geopolítico

Más allá del incidente de seguridad, la visita de Estado tiene un fuerte componente político y simbólico, pues el viaje busca reforzar una relación bilateral que atraviesa tensiones derivadas, entre otros factores, de las diferencias en torno a la guerra con Irán en la que Washington no ha dado el brazo a torcer con los bombardeos, mientras Londres ha liderado una estrategia meramente diplomática para intentar recuperar el flujo por el estrecho de Ormuz.

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Se espera que durante su estancia, Carlos III mantenga una reunión privada con Trump y que pronuncie un discurso ante el Congreso estadounidense en el marco de las conmemoraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, tal como está estipulado en la agenda.

El viaje representa además una oportunidad para relanzar la cooperación entre Londres y Washington en un escenario internacional complejo, donde las alianzas tradicionales enfrentan nuevos desafíos estratégicos.

Con información de Reuters.

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