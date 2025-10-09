El exdirector del FBI James Comey se declaró inocente el 8 de octubre de los cargos penales que lo acusan de hacer declaraciones falsas al Congreso y obstruir una investigación de este, en el primer enjuiciamiento del Departamento de Justicia contra uno de los enemigos políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Comey enfrenta hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.

Comey, de 64 años, un destacado crítico del presidente, fue acusado por un gran jurado el mes pasado de hacer declaraciones falsas al Congreso y obstruir un procedimiento de este órgano legislativo.

El abogado de Comey, Patrick Fitzgerald, dijo que su cliente se declaraba inocente ante el juez de distrito Michael Nachmanoff durante su lectura de cargos en un tribunal federal en Alexandria, Virginia. El juez fijó una fecha de juicio para el 5 de enero.

Algunos manifestantes se habían reunido afuera de la corte antes de la llegada de Comey, incluido un hombre que sostenía un cartel que decía: "Juicio espectáculo".

La acusación de Comey se deriva del testimonio jurado que dio al Comité Judicial del Senado en 2020.

Se le acusa de declarar falsamente que no había autorizado a otro empleado del FBI a ser una fuente anónima en los informes de noticias. Enfrenta hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.

Comey fue nombrado para dirigir el FBI por el expresidente Barack Obama en 2013 y fue despedido por Trump en 2017, en medio de una investigación sobre si algún miembro de la campaña presidencial de Trump se había confabulado con Moscú para influir en las elecciones de 2016.

Los cargos contra Comey se produjeron pocos días después de que Trump instara públicamente a la fiscal general Pam Bondi a tomar medidas contra el exdirector del FBI y otros que considera enemigos, una desviación sorprendente del principio de que el Departamento de Justicia debe estar libre de la presión de la Casa Blanca.

Trump, el primer delincuente convicto en servir como presidente de Estados Unidos, elogió la acusación y calificó a Comey como "uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto".

Los costos de enfrentarse a Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero, Trump ha tomado una serie de medidas punitivas contra los enemigos percibidos, purgando a los funcionarios del Gobierno considerados desleales, apuntando a bufetes de abogados involucrados en casos anteriores en su contra y retirando fondos federales de las universidades.

La acusación de Comey se produjo a pesar de que el fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, renunció a su cargo luego de comunicar a los líderes del Departamento de Justicia que no había pruebas suficientes para acusar a Comey, según informes.

Trump reemplazó a Siebert con Lindsey Halligan, una de sus exabogadas personales, quien llevó el caso a un gran jurado y obtuvo una acusación.

Comey ha proclamado su inocencia y ha dicho: "Mi familia y yo sabemos desde hace años que hay costos para enfrentarse a Donald Trump".

La hija de Comey, Maurene, fue despedida sumariamente en julio como fiscal en Manhattan y presentó una demanda contra el Departamento de Justicia por su despido.

Más de 1.000 antiguos alumnos del Departamento de Justicia de administraciones republicanas y demócratas firmaron recientemente una carta denunciando el caso contra Comey como "un asalto sin precedentes al estado de derecho".

Trump fue objeto de varias investigaciones después de dejar la Casa Blanca en 2021. El FBI allanó su casa de Mar-a-Lago en 2022, como parte de una investigación sobre el mal manejo de documentos clasificados, que guardaba en baños y otros lugares inseguros incluso después de dejar la presidencia.

El líder conservador también fue acusado por el fiscal especial Jack Smith de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, con acciones como el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de sus partidarios.

Ninguno de los casos llegó a juicio, y Smith, en línea con la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en funciones, los abandonó después de que Trump ganara la votación de noviembre de 2024.

Adaptado de su versión original en inglés

