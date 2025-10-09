Israel y Hamás han aprobado la primera fase del acuerdo para Gaza propuesto por Estados Unidos, que permite la liberación de todos los rehenes israelíes, anunció el miércoles Donald Trump. El acuerdo, cuya firma está prevista para este jueves, también exige que Israel libere a cientos de prisioneros palestinos y promueva un aumento de ayuda al enclave asediado. El anuncio ha recibido el apoyo de varios líderes mundiales.

Lo esencial:

A continuación, la información más relevante de la jornada del 9 de octubre relacionada con la guerra en Gaza:

Con EFE, Reuters, AFP y medios locales

