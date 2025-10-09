Israel y Hamás han aprobado la primera fase del acuerdo para Gaza propuesto por Estados Unidos, que permite la liberación de todos los rehenes israelíes, anunció el miércoles Donald Trump. El acuerdo, cuya firma está prevista para este jueves, también exige que Israel libere a cientos de prisioneros palestinos y promueva un aumento de ayuda al enclave asediado. El anuncio ha recibido el apoyo de varios líderes mundiales.
Lo esencial:
- El alto el fuego en Gaza comenzaría tras la ratificación del acuerdo por parte del gobierno israelí esta tarde, informa funcionario de Netanyahu.
- La Defensa Civil de Gaza denuncia nuevos bombardeos en el norte del enclave tras el anuncio del acuerdo de alto el fuego.
- La OMS y la ONU se declaran listas para atender las graves necesidades humanitarias en la Franja de Gaza.
- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dice que Turquía supervisará el acuerdo de Gaza y seguirá apoyando la creación de un Estado palestino.
- Ursula von der Leyen afirma que el alto el fuego es una oportunidad para reactivar una vía política hacia una paz duradera, basada en la solución de dos Estados.
- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, pide la rápida implementación del acuerdo y el levantamiento de las restricciones humanitarias en Gaza.
- El presidente francés Emmanuel Macron celebra el acuerdo en miras de avanzar hacia la solución de los dos Estados.
- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, exige la aplicación inmediata del pacto y reafirma la soberanía palestina sobre Gaza.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 9 de octubre relacionada con la guerra en Gaza:
Con EFE, Reuters, AFP y medios locales
Compartir esta nota