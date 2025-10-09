El Congreso argentino votó abrumadoramente el miércoles para limitar el poder del presidente Javier Milei de gobernar por decreto, marcando otro revés para el líder libertario de derecha. Milei, cuyo partido es minoritario en el Parlamento, ha emitido más de 70 decretos desde que asumió el cargo en diciembre de 2023 para impulsar su programa de austeridad.

El Congreso de Argentina votó el miércoles de forma abrumadora para restringir la capacidad del presidente Javier Milei de gobernar por decreto, el más reciente de una serie de reveses para el dirigente derechista.

Milei, cuyo partido tiene una minoría en el Parlamento, ha emitido más de 70 decretos desde que asumió el poder en diciembre de 2023 para avanzar en su agenda de austeridad.

La Cámara de Diputados aprobó una enmienda a una ley que regula los decretos presidenciales, con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones.

El proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado, establece que un decreto puede ser anulado por una sola de las cámaras del Parlamento.

Anteriormente, se requería una mayoría en ambas cámaras para rechazar una orden presidencial.

El proyecto ahora regresa al Senado, donde se espera que sea aprobado.

La votación representa un nuevo golpe para Milei, de 54 años, quien enfrenta escándalos dentro de su partido, una corrida contra el peso que lo obligó a solicitar ayuda financiera a Washington el mes pasado, y tres votaciones previas del Congreso que revocaron algunos de sus vetos presupuestarios.

Milei, que ganó la presidencia presentándose como un outsider, ha calificado al Congreso como un “nido de ratas” y a sus miembros como una “casta política”.

El lunes, trató de revivir la imagen de rockstar que lo ayudó a llegar al poder encabezando un concierto para presentar su más reciente libro, en el que promociona lo que considera su “milagro económico”.

Sin embargo, parece cada vez más vulnerable ante las elecciones de medio término del 26 de octubre, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

El mes pasado, su partido La Libertad Avanza fue derrotado por el centroizquierda en las elecciones provinciales de Buenos Aires, consideradas un termómetro de su apoyo popular.

con AFP

