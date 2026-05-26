El continente europeo atraviesa una ola de calor inusual para la época del año, con temperaturas que superan en varios grados los registros históricos de mayo y que ya cobran consecuencias humanas concretas: Francia reportó este fin de semana la muerte de dos personas durante competencias deportivas al aire libre.

Un corredor de 53 años sufrió un ataque cardíaco el domingo 24 de mayo durante una carrera en el distrito 20 de París y falleció pese a los intentos de reanimación de los bomberos. El mismo día, una mujer murió por un golpe de calor durante otra competencia deportiva en Lyon.

Si bien aún no se confirmó oficialmente el vínculo con las altas temperaturas, la ministra de Deportes francesa, Marina Ferrari, no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de la situación: "Los eventos ocurridos hoy durante las carreras son un recordatorio de que practicar deportes con calor extremo exige una vigilancia absoluta", escribió en sus redes sociales, extendiendo sus condolencias a las familias de las víctimas.

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En París, los termómetros treparon hasta los 32º el domingo por la tarde.

Météo France advierte que las temperaturas están batiendo récords para el mes de mayo en gran parte del país, con valores que superan los 30º en numerosas regiones y que se extenderán a lo largo de la semana.

Dieciocho departamentos, incluida la capital, están bajo alerta amarilla por calor este lunes, y para el martes se esperan condiciones aún más severas: ocho pasarán a alerta naranja —segundo nivel en una escala de cuatro— y otros 17 permanecerán en amarillo.

Los especialistas de Météo France califican la situación como un "episodio de calor precoz" que afecta con especial intensidad al oeste del país y a la capital.

Reino Unido también se sofoca

El caso más llamativo del día se produjo en el Reino Unido, donde los jardines botánicos de Kew, en el suroeste de Londres, marcaron 34,8º, la temperatura más alta jamás registrada en ese país durante mayo.

La cifra supera el anterior máximo histórico de 32,8º, que databa de 1922 y había sido igualado en 1944.

Los años con temperaturas récord se han vuelto cada vez más frecuentes en el Reino Unido.

La agencia de salud pública británica emitió su primera alerta ámbar sanitaria del año, advirtiendo sobre un aumento esperado de muertes, en particular entre adultos mayores, durante las horas de mayor calor.

En ese sentido, la agencia meteorológica británica Met Office indica que las temperaturas más extremas de las próximas horas se concentrarán en el centro y sur de Inglaterra, particularmente en el área metropolitana de Londres y en Gales.

Riesgo de incendios

En la península ibérica, España y Portugal también registran condiciones anómalas.

La Agencia Estatal de Meteorología española informó que durante el fin de semana se midieron temperaturas entre cinco y diez grados por encima de los valores típicos para mayo, y pronostica que el episodio se intensificará a partir del miércoles.

Tres comunidades del norte —Asturias, Cantabria y el País Vasco—, junto con las Islas Canarias, están bajo aviso amarillo por valores superiores a los 34º.

Portugal, por su parte, enfrenta un riesgo de incendio "máximo" o "muy elevado" en decenas de municipios del Algarve y el interior, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, en una situación que se extenderá al menos hasta fin de mes.

Italia, bajo la influencia de un anticiclón subtropical instalado sobre el Mediterráneo, presenta temperaturas que parecen más propias del verano que de mayo.

Milán podría alcanzar picos de 35º, mientras que Roma y Nápoles rondarán los 30. Los expertos prevén que estas condiciones se mantendrán hasta el jueves.

Más al norte y al este, el panorama es similar. Irlanda podría batir su propio récord de mayo —28,4º, de 1997— en los próximos dos días, aunque se esperan lluvias a partir del jueves.

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Austria activó alertas amarillas en cinco capitales regionales con temperaturas superiores a los 30 grados, y República Checa advirtió sobre riesgo de incendios forestales en las regiones de Bohemia central y noroeste.

La capital checa, Praga, superó los 29º durante el fin de semana, aunque aún queda lejos del récord histórico para mayo, que data de 1866.

Alemania, que aprovechó un largo puente por Pentecostés, vivió un fin de semana con máximas de 33º, y si bien las temperaturas han bajado algo, podrían volver a acercarse a los 30º en algunas regiones a lo largo de la semana.

Con EFE y AP

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