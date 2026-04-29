El primer ministro británico, Keir Starmer, ha esquivado una investigación parlamentaria por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos en 2024, a pesar de sus antecedentes y sus conocidos vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

La Cámara de los Comunes rechazó, con 335 votos en contra y 223 a favor, la propuesta de la líder del Partido Conservador de la oposición, Kemi Badenoch, de que el Comité de Privilegios investigará la designación del diplomático.

Aunque el líder del Gobierno asegura que se respetaron todos los protocolos de contratación en el nombramiento de Mandelson, Badenoch lo acusa de "engañar repetidamente a la Cámara de los Comunes" al decir que se siguió el debido proceso.

Leer tambiénCaso Epstein-Mandelson: Starmer insiste en que desconocía veto de seguridad antes de designar al exembajador

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Antes de la votación en el Legislativo, la oficina del primer ministro británico definió la presión de los conservadores opositores para abrir una investigación contra Starmer como una "maniobra política desesperada" y afirmó que "sus afirmaciones carecen de fundamento", según el comunicado de Downing Street.

La polémica llega en plena campaña de las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, que suelen interpretarse como un veredicto de mitad de mandato sobre la gestión del Ejecutivo.

A petición de Starmer, el oficialista Partido Laborista, de centroizquierda, utilizó su amplia mayoría en el parlamento para bloquear la propuesta contra el primer ministro.

Un exasesor de Starmer asume la responsabilidad

Citado a declarar ante la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores, Morgan McSweeney, exjefe de gabinete del primer ministro británico y quien fuera su asesor más cercano, aceptó este martes que "el nombramiento de Mandelson como embajador fue un grave error de juicio".

"Aconsejé al primer ministro que apoyara ese nombramiento y me equivoqué al hacerlo", añadió ante el comité. No obstante, resaltó que nunca pidió a ningún funcionario "que se ignoraran los procedimientos" o que "se omitieran pasos" durante la verificación de antecedentes y contratación, lo que respalda la versión del primer ministro sobre la legalidad del nombramiento.

Morgan McSweeney, exjefe de gabinete del gobierno británico, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores para hablar sobre el proceso de verificación de antecedentes de Peter Mandelson, en el Parlamento británico, en Londres, el martes 28 de abril de 2026.

McSweeney, que afirmó ante el Parlamento haber advertido a Starmer sobre las "ventajas y desventajas" de la designación de Peter Mandelson, dijo que el Gobierno veía en aquel veterano laborista un buen perfil para ayudar a conseguir un acuerdo comercial con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

"No creo que el primer ministro hubiera nombrado a Mandelson si Kamala Harris hubiera sido elegida presidenta", recalcó.

El funcionario aseguró que pensaba que Mandelson era "un simple conocido" de Epstein, por lo que la revelación de una relación más estrecha "fue como una puñalada en el alma", describió McSweeney.

Además, pidió disculpas a las víctimas de Epstein al lamentar "cualquier papel que esta controversia haya desempeñado al causarles más daño o angustia".

¿Presión por el nombramiento?

Mandelson fue despedido en septiembre de 2025 tras la desclasificación de una serie de correos electrónicos que evidenciaban que su relación con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein fue más cercana de lo que sostuvo por años.

La policía británica lo arrestó en febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas y lo liberó bajo fianza, aunque no se le han imputado cargos. Tampoco enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El exembajador británico en Washington, Peter Mandelson, el 11 de marzo de 2026, en Londres.

La dimensión de la amistad de Mandelson y Epstein ha generado dudas sobre el criterio de Starmer al contratarlo, avivadas por la revelación de que un organismo de control de seguridad había desaconsejado el nombramiento. Ese criterio fue descartado por funcionarios del ministerio de Asuntos Exteriores aparentemente sin informar al primer ministro.

Leer tambiénLos archivos Epstein sacuden al Gobierno británico: ¿qué dicen los correos de Peter Mandelson?

Starmer ha reconocido que se equivocó al nombrar a Mandelson y ha expresado su arrepentimiento, pero asegura que se siguieron todos los procedimientos adecuados. También ha criticado a los empleados de Exteriores por no informarle del pronunciamiento del organismo de seguridad.

Olly Robbins, un ex alto funcionario del ministerio de Asuntos Exteriores, describió el 21 de abril que había enfrentado una "presión constante" por parte de la oficina del primer ministro para acelerar el nombramiento de su candidato como embajador en Estados Unidos.

Antes que él, otros funcionarios del gobierno describieron cierta urgencia de Downing Street por acelerar el nombramiento de Mandelson, aunque sin órdenes de saltarse los protocolos.

En la antesala del debate parlamentario, el Gobierno publicó una carta enviada en septiembre por el exsecretario del gabinete, Chris Wormald, en la que afirmaba haber llegado a la conclusión de que "se siguieron los procedimientos adecuados tanto en el nombramiento como en la destitución" de Mandelson como embajador.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y una oposición deseosa de capitalizar un escándalo sexual de repercusión mundial, el primer ministro británico ha evitado la investigación parlamentaria por la designación del cargo diplomático más importante del país, una elección que tal vez agradó en su momento a Donald Trump, pero que, a la luz de los acontecimientos, no fue así al interior de sus fronteras.

Con información de Reuters y AP y medios locales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más