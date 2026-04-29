El mayor impacto económico de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido el bloqueo de dos meses del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo mundial antes del inicio del conflicto.

Esto ha llevado a los países del Golfo a activar rutas de transporte terrestre alternativas, dando un mayor uso al Convenio TIR de Naciones Unidas, un sistema global de tránsito aduanero al que adhieren 78 países y que permite el transporte de vehículos o contenedores sellados entre aquellos que porten el carné físico o digital, que funciona como garantía a los efectos de aduanas.

Según la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés) –que gestiona el TIR–, con la reducción en más del 90 % del número de buques que pasan por Ormuz, el transporte de contenedores de carga por camión se ha incrementado fuertemente desde Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait hacia puertos sauditas del mar Rojo, sobre todo el de Yeda, donde el flujo de mercancías ha crecido un 140% desde febrero (pasando de 50.000 a 120.000 contenedores por semana).

Esta fotografía, facilitada por el ejército francés, muestra al buque de guerra francés Lorraine en el puerto de Yeda, Arabia Saudita, el 26 de abril de 2023.

A nivel mundial, advierte la IRU, la demanda a través de las rutas terrestres alternativas es cinco veces superior a su capacidad, lo que se traduce en un alza de los precios.

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Frente a este panorama, este martes 28 de abril, la Comisión Económica de la ONU para Europa (CEPE, por sus siglas en inglés) anunció la creación del 'Observatorio de Puntos de Cruce Fronterizo de los Países del Golfo', una plataforma digital que proporcionará datos sobre los cruces fronterizos y los puntos de procesamiento TIR.

Según la CEPE, esta iniciativa, presentada tras una reunión en Ginebra con responsables y expertos en transporte y aduanas de 12 países del Golfo, busca "brindar transparencia sobre las rutas disponibles y permitir una planificación más eficiente del transporte de carga por las rutas terrestres de la región".

Esta herramienta, similar a la que se lanzó durante la pandemia de Covid-19, reúne información proporcionada por los países del Golfo sobre tramitaciones aduaneras, así como otras naciones de la región que adhieren al Convenio TIR, incluyendo Siria, Jordania, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Pakistán y Turkmenistán.

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Advierten de los cuellos de botella en el transporte terrestre

En su nota de prensa, la CEPE ha destacado la proliferación de rutas de transporte terrestre alternativas, entre ellas dos entre Turquía y el Golfo, cuyo recorrido dura alrededor de cuatro días, mucho menos que por la vía marítima.

En estas rutas, sostiene el organismo económico europeo de la ONU, autoridades de los países involucrados han anunciado la implementación de operaciones las 24 horas y la ampliación del tipo de mercancías permitidas más allá de los alimentos y bienes de consumo, incluyendo principalmente a los materiales de construcción.

Asimismo, Pakistán ha anunciado recientemente la apertura de seis nuevos corredores de tránsito para la importación y exportación de mercancías a Irán, mientras que a inicios de abril se estableció de forma temporal un "corredor verde" para permitir que la carga marítima internacional que llega a puertos o zonas francas de Dubái sea transportada por tierra a Omán, antes de ser enviada desde puertos omaníes.

Buques navegan en el estrecho de Ormuz, en Musandam, Omán, el 24 de abril de 2026.

Más allá de estas medidas, la CEPE ha advertido sobre los cuellos de botella que se producen frente a diversos obstáculos, siendo los principales la disponibilidad de flotas y conductores, y la emisión de visas para los camioneros.

También, esa entidad de la ONU consideró "aún más urgente" en la situación actual que se fortalezcan la infraestructura ferroviaria y se avance en aspectos como la reconstrucción de vías en Siria, que daría "una capacidad adicional significativa a lo largo del corredor Turquía-Siria-Jordania-Arabia Saudita-Golfo Pérsico".

Por último, la CEPE indicó que, a discreción de la capacidad de los operadores locales, las rutas existentes podrían abrirse al transporte de productos industriales o urea, uno de los principales fertilizantes producidos en el Golfo.

El precio de este bien ha aumentado en un 20% y ha causado un efecto en cadena en otros mercados, como Estados Unidos y Brasil, lo que, según Naciones Unidas, pone en riesgo la productividad agrícola global.

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Tailandia busca un "puente terrestre", Irak y Siria abren un cruce tras más de una década

Para algunos países, la crisis por el cierre de Ormuz se ha convertido en una oportunidad. Es el caso de Tailandia, que quiere aprovechar el impulso para avanzar un plan de larga data y crear un enlace logístico entre los océanos Índico y Pacífico.

El lunes, el Gobierno tailandés anunció la reactivación del proyecto de "puente terrestre" a través del sur de su territorio, una propuesta redactada en la administración anterior, pero que quedó en suspenso por la inestabilidad política y cierta resistencia de los residentes.

El plan –estimado en casi 31.000 millones de dólares– se presentaría al gabinete en junio o julio y el Gobierno apunta a conseguir inversores para comenzar con la ruta en el tercer trimestre, según indicó el ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn. Una de las posibilidades que baraja Bangkok es atraer a Singapur, un importante inversor regional.

El llamado 'Puente Terrestre', una idea que data de hace décadas, contempla dos puertos de aguas profundas en el golfo de Tailandia, conectados por 90 kilómetros de carreteras y ferrocarriles, así como el desarrollo de infraestructura energética, incluyendo oleoductos.

Un oficial de seguridad iraquí permanece de pie cerca de la puerta del paso fronterizo de Rabia con Siria, que reabrió sus puertas tras más de una década, en la provincia de Nínive, Irak, el 20 de abril de 2026.

Pretende ser una alternativa al estrecho de Malaca, el canal de 900 kilómetros que delimita Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur y que constituye la ruta marítima más corta desde el este de Asia hasta Medio Oriente y Europa.

Por otro lado, Irak y Siria reabrieron el lunes un importante paso fronterizo, que permaneció cerrado más de una década y que es destacado por las autoridades de ambos países por su potencial para el comercio y las exportaciones de petróleo.

En 2011, con el inicio de la guerra civil siria, el paso –conocido como Rabia en Irak y Yarubiyah en Siria– fue cerrado. En 2014 fue tomado por militantes del grupo Estado Islámico y posteriormente recuperado por fuerzas kurdas iraquíes.

Según la agencia estatal de noticias siria SANA, funcionarios de ambos países participaron de la reapertura y dialogaron sobre cómo mejorar la coordinación y facilitar el tránsito y el comercio.

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Con EFE, Reuters y AP

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