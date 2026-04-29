La destrucción extensiva de la infraestructura civil de agua en Gaza, sumada a la obstrucción del acceso, constituye "una parte integrante del genocidio de Israel", declaró la organización médica Médicos Sin Fronteras (MSF).

En un informe titulado 'El agua como arma', MSF señaló que la "escasez diseñada" se produce junto con el "asesinato directo de civiles, la devastación de instalaciones sanitarias (y) la destrucción de hogares".

En conjunto, esto equivale a "la imposición deliberada de condiciones de vida destructivas e inhumanas a la población palestina en Gaza", advirtió el informe, basado en testimonios y datos recopilados por MSF en 2024 y 2025.

El informe de MSF citó datos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial que indican que Israel ha destruido o dañado casi el 90 por ciento de la infraestructura de agua y saneamiento en Gaza.

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"Las autoridades israelíes saben que sin agua la vida se acaba. Sin embargo, han borrado del mapa deliberada y sistemáticamente la infraestructura hídrica en Gaza, mientras bloquean de forma constante la entrada de suministros relacionados con el agua", afirmó en un comunicado la responsable de emergencias de MSF, Claire San Filippo.

Escasez 'diseñada'

"Plantas desalinizadoras, pozos, tuberías y sistemas de alcantarillado han quedado inoperativos o inaccesibles", señaló.

La organización documentó varios incidentes en los que sus camiones de agua y pozos, claramente identificados, fueron atacados o destruidos.

"Palestinos han resultado heridos y muertos simplemente por intentar acceder al agua", dijo San Filippo.

La organización benéfica afirmó que, además de las autoridades locales, era el mayor productor y principal distribuidor de agua potable en Gaza.

En marzo, suministró más de 5,3 millones de litros de agua al día, lo que cubre las necesidades mínimas de más de 407.000 personas, o una quinta parte de la población de Gaza.

MSF declaró que un tercio de sus solicitudes para introducir suministros críticos de agua y saneamiento —incluidas unidades de desalinización, bombas, tanques de agua, repelente de insectos, cloro y otros productos químicos para tratar el agua— habían sido "rechazadas o dejadas sin respuesta".

San Filippo también advirtió que la privación de agua, "combinada con condiciones de vida nefastas, el hacinamiento extremo y un sistema de salud colapsado, crean una tormenta perfecta para la propagación de enfermedades".

MSF hizo un llamamiento a Israel para que "restablezca inmediatamente el agua para la población en los niveles requeridos en Gaza".

Instó a los aliados de Israel a "utilizar su influencia para presionar a Israel para que deje de impedir el acceso humanitario".

A pesar de un alto el fuego en octubre que detuvo en gran medida la guerra de Gaza iniciada tras el ataque liderado por Hamás contra Israel en octubre de 2023, el territorio sigue sumido en la violencia diaria mientras Israel continúa lanzando ataques mortales sobre el enclave sitiado. Tanto el ejército israelí como Hamás se acusan mutuamente de romper la tregua.

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