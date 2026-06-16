La guerra en Ucrania dominará los debates del G7 este martes 16 de junio en Evian, con la presencia de Volodímir Zelenski.

En el centro de las negociaciones está la capacidad de los aliados de Washington para convencer a Donald Trump, hasta ahora reticente, de mostrar su apoyo al presidente ucraniano frente a Vladimir Putin.

Los líderes europeos, anfitrionados por el presidente Emmanuel Macron, buscarán recordar a Trump la importancia de presionar a Rusia para que acepte la paz en los términos de Kiev y no presionar a Ucrania para que haga concesiones a Moscú.

El presidente ucraniano es esperado desde la mañana del martes en la estación termal de los Alpes franceses para participar en una reunión de trabajo dedicada a la paz y la seguridad de Ucrania y Europa.

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En esa ocasión, Zelenski busca poder reunirse a solas con Donald Trump, quien aseguró el lunes que había mantenido “una muy buena conversación" con el presidente ucraniano y Vladimir Putin el domingo. “Y creo que quizá podamos hacer algo”, añadió.

El mandatario estadounidense también lamentó las 25.000 muertes mensuales en este conflicto, “en su mayoría soldados”. “Esto no debería ocurrir”, reaccionó.

Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania

Después de nuevos ataques mortales lanzados el lunes por Rusia, que dejaron al menos 11 muertos e incendiaron una histórica catedral en Kiev, Zelenski pidió “más presión sobre el agresor y más apoyo para la defensa aérea de Ucrania”.

El presidente ucraniano ya puede contar con el apoyo firme de los líderes europeos y canadiense, con algunos de los cuales mantendrá reuniones bilaterales.

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer dijo antes de la sesión de la cumbre del G7 que Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para sus centrales nucleares e impondrá nuevas sanciones contra Rusia.

Al condenar los “ataques bárbaros” de Rusia en Ucrania, Londres pretende “subir un nivel” mediante el “estrangulamiento de los recursos que alimentan la guerra de Putin y el suministro de energía a Ucrania para los próximos inviernos”, declaró Keir Starmer.

Incluso antes de la celebración de la cumbre, una fuente gubernamental italiana subrayó que Ucrania seguía siendo “un tema al que Italia presta la máxima atención”.

Von der Leyen afirma que Kiev gana terreno

El lunes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también presente en Evian, afirmó que “la unidad y la determinación del G7 son esenciales para contribuir a poner fin a esta guerra y alcanzar una paz justa y duradera”. En este sentido, la participación del presidente Zelenski en las discusiones del G7 es “particularmente importante”, destacó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió a Ucrania, que “mantiene la línea del frente e incluso recupera parcialmente terreno”. También destacó la capacidad de Kiev para atacar objetivos estratégicos “en el propio corazón de Rusia”.

Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, Ucrania ha dado un giro estratégico al convertirse en un actor importante de la industria de defensa, especialmente mediante su producción de drones, pero sigue necesitando urgentemente el apoyo occidental.

Algunos analistas sostienen que los recientes éxitos en el campo de batalla han inclinado la balanza a favor de Ucrania y han instado a Occidente a no reducir su apoyo a Kiev.

Sin embargo, Vladimir Putin sigue inflexible. El lunes, el presidente ucraniano informó que había invitado a su homólogo ruso a acudir al G7. “Rusia ha demostrado una vez más que no está preparada para hablar”, dijo, al considerar que es necesario intensificar la presión sobre el presidente ruso hasta que ponga fin a la guerra.

La crisis en Irán con líderes árabes invitados

Después de la sesión especial matutina de la cumbre en la ciudad balneario francesa de Evian, dedicada a Ucrania, habrá una sesión sobre Irán con la participación de líderes árabes.

Medio Oriente también seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Los líderes se reunirán para un almuerzo de trabajo dedicado a las crisis en esa región, sacudida por la guerra estadounidense-israelí contra Irán.

Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que contribuyó a la mediación que llevó a un acuerdo entre Washington y Teherán, fueron invitados a participar.

Durante la cumbre de tres días desfilarán numerosos líderes mundiales, mientras Francia busca ampliar el alcance del G7 más allá de sus miembros: Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos. También están presentes figuras como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro indio Narendra Modi.

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