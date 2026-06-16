Francia afronta la Copa del Mundo de este año como una de las principales candidatas al trofeo, tras haber llegado a la final en las dos últimas ediciones. Pero sus rivales del martes son una advertencia sobre los peligros del exceso de confianza.

Los azules llegaron al torneo de 2002 en Japón y Corea del Sur como grandes favoritos para retener el título que habían ganado cuatro años antes.

Pero, lastrados por una lesión de Zinedine Zidane, sufrieron una sorprendente derrota 1-0 ante Senegal en Seúl y nunca se recuperaron: quedaron eliminados en la fase de grupos sin marcar un solo gol.

Didier Deschamps fue capitán de los equipos de 1998 y 2000 antes de retirarse del fútbol internacional, por lo que no formó parte de aquel fiasco.

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Casi un cuarto de siglo después, Deschamps es el seleccionador y se acerca al final de una notable etapa de 14 años al mando: el técnico de 57 años dejará el cargo después del Mundial.

Sabe que será crucial la manera en que su equipo de superestrellas afronte su primer partido en el MetLife Stadium, con los rascacielos de Manhattan a lo lejos.

“El primer partido es muy importante, pero no es decisivo. Empezar con una victoria en un grupo de cuatro equipos es ideal y siempre es el objetivo”, dijo Deschamps a los periodistas en el estadio el lunes.

“Pero hay algo que no podemos medir ni cuantificar: el aspecto emocional. Algunos jugadores pueden tensarse por el ambiente que rodea al partido”.

“Lo ideal es estar concentrados, pero también relajados”, añadió, al describir a Senegal como un rival de “muy, muy alto nivel”.

Francia llegó a su base en Boston el miércoles pasado, tras vencer 3-1 a Irlanda del Norte en su último partido de preparación, en el que Michael Olise marcó un triplete.

Sin embargo, recibió una advertencia unos días antes, cuando sufrió su única derrota del último año: una caída 2-1 en casa ante Costa de Marfil.

Francia ha llegado a la final en cuatro de los últimos siete Mundiales, con dos títulos y otras dos derrotas por penales.

Campeona en Rusia 2018, fue superada por Argentina en una tanda de penales en Catar 2022.

Una formidable armada ofensiva

Desde entonces se han incorporado nuevas caras, entre ellas el brillante Olise, extremo del Bayern Múnich nacido en Londres, que apunta a jugar como número 10.

Forma parte de un temible trío ofensivo, con el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, por la derecha, y el capitán Kylian Mbappé como punta de lanza.

El delantero del Real Madrid, que disputaría su partido número 99 con la selección ante Senegal, está empatado con Pelé como el sexto máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales, con 12 tantos. Solo Miroslav Klose, Ronaldo Nazário, Gerd Müller, Just Fontaine y Lionel Messi tienen más.

Mbappé marcó cuatro goles en 2018 y ocho en 2022, incluido un triplete en la final.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise son las estrellas de la selección francesa.

Las múltiples opciones ofensivas de Francia también incluyen a Rayan Cherki, Bradley Barcola, Désiré Doué, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta y Maghnes Akliouche.

También cuentan con una formidable pareja de centrales formada por William Saliba y Dayot Upamecano, además de un poderoso mediocampo liderado por Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid.

“Este es mi segundo Mundial. En 2018 todo era nuevo y fue hermoso ganarlo. Esta vez es diferente”, dijo N’Golo Kanté, el mediocampista de 35 años que es uno de los tres miembros del equipo que disputó la final en Rusia y que están presentes aquí.

“Tenemos jugadores nuevos, pero sigue siendo igual de hermoso. Y tengo muchas ganas de disfrutarlo al máximo y volver a ganar”.

Como una de las cuatro selecciones mejor clasificadas, Francia fue cabeza de serie en el sorteo, pero su camino hacia las rondas finales no será sencillo.

Primero deberá superar el partido ante Senegal, antes de enfrentarse a Irak, considerada una selección con pocas opciones, y luego medirse a la Noruega de Erling Haaland: un difícil Grupo I en el que la complacencia podría pagarse muy caro.

Senegal, a la que le retiraron de forma polémica el título de la Copa Africana de Naciones a comienzos de este año, tiene hambre de demostrar que es la verdadera campeona del continente, en momentos en que el fútbol africano gana terreno en el mayor escenario mundial tras la histórica llegada de Marruecos a semifinales hace cuatro años.

“El fútbol africano ha cambiado mucho en los últimos años. Lo vimos en el último Mundial… ya no es una sorpresa”, dijo el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, quien era jugador suplente cuando los Leones de Teranga lograron su famosa victoria hace 24 años.

Y añadió: “¿Sería una sorpresa si Senegal vence a Francia? Bueno, no, porque tenemos jugadores de clase mundial”.

Esta es una adaptación de su original en inglés

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