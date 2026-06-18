Los líderes del G7 celebraron el miércoles la unidad para aumentar la presión sobre Rusia y poner fin a su guerra en Ucrania, al percibir un giro del presidente estadounidense Donald Trump hacia una posición más dura contra Moscú.

La reunión de tres días en la ciudad francesa de Évian se centró intensamente en el acuerdo de Trump para poner fin a la guerra con Irán y en los esfuerzos para presionar a Rusia a negociar la paz con Ucrania mediante un endurecimiento de las sanciones.

Hubo un avance importante en Medio Oriente, con la firma por parte de Trump de un memorando de entendimiento destinado a cerrar el conflicto de varios meses con Teherán.

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Los líderes de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos también acordaron una declaración final que incluía referencias a la guerra en Ucrania, en contraste con la reunión del 2025, cuando Trump abandonó el encuentro antes de tiempo.

“Fue un trabajo duro, pero valió la pena”, dijo el canciller alemán Friedrich Merz, quien describió la declaración como un “éxito”.

Además de aumentar el suministro de equipos de defensa aérea a Ucrania, los líderes acordaron “aumentar la presión sobre la economía de guerra rusa” mediante el fortalecimiento de las sanciones, incluidas las dirigidas a los ingresos de Moscú procedentes de los combustibles fósiles, señaló el comunicado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró un “cambio muy profundo en el enfoque de Estados Unidos” hacia Ucrania, y afirmó que Trump había comprendido que el presidente ruso, Vladimir Putin, no estaba interesado en la paz.

“El presidente Trump, como todos nosotros, simplemente reconoció que hoy no existe una voluntad seria por parte de Rusia de discutir la paz”, dijo Macron.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que sobre Ucrania hubo “mucha convergencia, algo que no siempre es evidente”, y que no hubo “fricciones ni divergencias”.

Durante toda la cumbre, a la que asistió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Trump adoptó una postura más dura frente a Moscú, afirmando que Rusia debía buscar un acuerdo y mostrando impaciencia ante el número de víctimas en ambos bandos.

Los líderes del G7 también acordaron conceder licencias a empresas con sede en Ucrania para producir misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea, según una fuente diplomática.

En su última rueda de prensa, Trump elogió sus conversaciones con Zelenski en Évian y una reciente llamada telefónica con Putin.

“Ambos quieren hacer algo, simplemente no saben cómo hacerlo”, comentó.

Conversaciones sobre IA

Durante un almuerzo el miércoles, el ámbito digital ocupó un lugar central, con algunos miembros europeos del G7 presionando para reforzar la seguridad y proteger a los menores en un mundo que cambia rápidamente, medidas que han irritado a Estados Unidos.

Asistieron Sam Altman, director del gigante de inteligencia artificial OpenAI; Dario Amodei, jefe de Anthropic; Demis Hassabis, fundador del laboratorio de IA DeepMind de Google; y Arthur Mensch, de su rival europeo Mistral AI.

Los líderes del G7 pidieron a las empresas tecnológicas “desarrollar y aplicar tecnología y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas para la edad”, según una declaración conjunta.

Macron pidió una “mejor regulación” de la IA y advirtió del riesgo de “falta de cooperación entre democracias”.

Altman advirtió a los líderes que “no cedan sus responsabilidades” sobre la IA a las empresas que la están desarrollando.

“Mucho oro”

El presidente estadounidense Donald Trump recibe una visita guiada del Palacio de Versalles por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, antes de una cena, en Francia, el 17 de junio de 2026.

Trump fue el centro de atención durante toda su estancia en el complejo junto al lago.

Los funcionarios franceses se mostraron satisfechos de que el imprevisible presidente estadounidense permaneciera durante todo el evento y suscribiera el comunicado del G7.

En un gesto inusual, Macron invitó a Trump a cenar en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, después de que terminara la cumbre.

Macron y su esposa Brigitte recibieron a Trump el miércoles por la noche en la lujosa antigua residencia real, después de que Trump expresara entusiasmo y dijera que Versalles tenía “mucho oro” y que quería “echarle un vistazo”.

Macron organizó para Trump una visita privada que incluyó la Galería de los Espejos, una galería dedicada a la Guerra de Independencia estadounidense y un concierto en la Capilla Real.

Durante la cena a la luz de las velas en la suntuosa Galería Baja, Trump firmó el memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente, mientras Macron y otros invitados aplaudían, según un video publicado por un asesor de Trump.

A la cena asistieron unos 30 invitados, entre ellos Bernard Arnault, director del conglomerado de lujo LVMH, y Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies.

Macron, bajo presión para demostrar que no estaba adulando a Trump, había dicho antes que la velada no era una cena de “gala”.

Trump permaneció alrededor de tres horas en el palacio, donde también mantuvo una conversación telefónica en la que participaron Macron y Zelenski, según funcionarios franceses.

Trump subrayó que estaba dispuesto a reanudar la acción militar si Teherán no cumplía sus obligaciones.

“Si no se comportan, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, dijo.

Aunque Macron presidía formalmente la cumbre, el presidente estadounidense dejó claro quién creía que estaba al mando cuando llegó para el tercer y último día.

“Yo soy el jefe”, dijo Trump antes de tomar asiento.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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